رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، با حکم عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی سالم به عنوان «مشاور وزیر و رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی» این وزارتخانه منصوب شد.
مهدی سالم دارای دکترای مدیریت فرهنگی با گرایش استراتژیک است و از مهرماه ۱۴۰۰ به عنوان مشاور فرهنگی و رسانهای وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت بوده است.
وی در کارنامه خود بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه فرهنگ، رسانه و فضای مجازی دارد.
مدیریت «شبکه امید» سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت امور بینالملل مرکز رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضویت در هیئتمدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیگر سوابق اجرایی او است.
همچنین وزیر ارتباطات در این حکم از تلاشهای سید جمال هادیان طبائی زواره در دوران تصدی این پست تقدیر کرده است.
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