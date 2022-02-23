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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۲۵

با حکم وزیر ارتباطات؛

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات منصوب شد

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات منصوب شد

مهدی سالم «رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، با حکم عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی سالم به عنوان «مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی» این وزارتخانه منصوب شد.

مهدی سالم دارای دکترای مدیریت فرهنگی با گرایش استراتژیک است و از مهرماه ۱۴۰۰ به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه‌ای وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت بوده است.

وی در کارنامه خود بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه فرهنگ، رسانه و فضای مجازی دارد.

مدیریت «شبکه امید» سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت امور بین‌الملل مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضویت در هیئت‌مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیگر سوابق اجرایی او است.

همچنین وزیر ارتباطات در این حکم از تلاش‌های سید جمال هادیان طبائی زواره در دوران تصدی این پست تقدیر کرده است.

کد مطلب 5432273

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