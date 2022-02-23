رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، با حکم عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی سالم به عنوان «مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی» این وزارتخانه منصوب شد.

مهدی سالم دارای دکترای مدیریت فرهنگی با گرایش استراتژیک است و از مهرماه ۱۴۰۰ به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه‌ای وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت بوده است.

وی در کارنامه خود بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه فرهنگ، رسانه و فضای مجازی دارد.

مدیریت «شبکه امید» سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت امور بین‌الملل مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضویت در هیئت‌مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیگر سوابق اجرایی او است.

همچنین وزیر ارتباطات در این حکم از تلاش‌های سید جمال هادیان طبائی زواره در دوران تصدی این پست تقدیر کرده است.