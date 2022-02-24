درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد از «ولادیمیر پوتین» برای خاتمه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد چهارشنبه شب در توئیتی از «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه درخواست کرد تا در بحبوحه تهاجم به اوکراین، نیروهای خود را به روسیه بازگرداند.

گوترش گفت: در شرایط کنونی، من باید درخواست خود را تغییر دهم و بگویم: رئیس جمهور پوتین، به نام انسانیت، نیروهای خود را به روسیه بازگردانید و جنگ را خاتمه دهید.

وی افزود: این درگیری باید اکنون متوقف شود.

این اظهارات دبیرکل سازمان ملل پس از آن بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه شب درباره اوکراین جلسه اضطراری برگزار کرد.

در این دیدار، گوترش به پوتین گفت که «به صلح فرصت بده»، چون «مردم زیادی قبلاً مرده‌اند.»

اوایل صبح پنجشنبه عملیات نظامی روسیه در اوکراین با فرمان مستقیم «ولادیمر پوتین» آغاز شد.

کشورهای غربی و آمریکا با محکومیت شدید عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین از اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد روسیه خبر داده اند.