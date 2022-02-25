به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه در قالب پیش نشستهای علمی، اولین همایش بینالمللی خانواده و تربیت معنوی را با همکاری گروه فقه خانواده دانشگاه بینالمللی المصطفی (ص)، دانشگاه حضرت معصومه (س)، انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزههای علمیه و مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی (خاتم) برگزار میکند.
بر اساس این گزارش، پنجاه و هفتمین بخش این نشست علمی به صورت مجازی و با موضوع «نقش روابط بین افراد در شکل گیری نکاح معاطاتی» برگزار خواهد شد.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین احمد احمدی تبار استاد درس خارج و سطح عالی حوزههای علمیه و رئیس گروه فقه خانواده دانشگاه بینالمللی المصطفی (ص) و محمد حسین وکیلی مقدم عضو هیئت اجرایی و هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) با عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام مجید کافی امامی پژوهشگر و استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و دبیر علمی انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ دبیر علمی این نشست خواهد بود.
گفتنی است این نشست علمی ۷ اسفند ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۹ از طریق لینک https://ac.ismc.ir/anjomanhawzah در قالب وبینار برگزار میشود.
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