حملات سایبری علیه سایت های روسی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، شرکت راه آهن روسیه در پیامی اعلام کرد که وب سایت رسمی این شرکت به طور مداوم در معرض حملات سایبری جهت جلوگیری از ارائه خدمات توسط سایت یا همان DDoS است و این امکان وجود دارد که خرابی در وب سایت رخ دهد.

شرکت مذکور یادآور شد که علاوه بر وب سایت، از کانال‌های فروش دیگری همانند برنامه رسمی این شرکت بر روی تلفن‌های همراه نیز می‌توان برای خرید بلیت اقدام کرد.

همچنین در همین رابطه، سخنگوی آژانس فضایی روسیه (روسکاموس) نیز اعلام کرد که وب سایت این سازمان نیز تحت حملات سایبری DDoS از خارج از این کشور قرار گرفته است.

وی در این باره گفت: وب سایت روسکاسموس از شب گذشته تحت حملات DDoS سرورهای خارجی قرار گرفته است. متخصصان فنی در حال انجام اقدامات لازم برای خنثی کردن حمله هستند. با توجه به شرایط موجود ممکن است زمان بارگذاری صفحات سایت افزایش یابد.

پیشتر گزارش شد که «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه اسبق آمریکا پیشنهاد کرده است که آمریکا برای رویارویی با اقدام نظامی روسیه در اوکراین، باید به حملات سایبری برضد زیرساخت‌های این کشور دست بزند.

«جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده بود که تحریم‌های جدید ضد روسیه به صنعت هوافضای این کشور ضربه می‌زند. به گفته وی، تحریم‌های آمریکا و متحدانش واردات محصولات با فناوری پیشرفته روسیه را تا ۵۰ درصد محدود می‌کند که تأثیر منفی قابل توجهی بر امکان مدرن سازی صنعت نظامی روسیه خواهد داشت.