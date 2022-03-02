به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه به مناسبت درگذشت خادم قرآن حاج حسن صفری پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

خانواده محترم و معزز مرحوم صفری

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

ضایعه درگذشت خادم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، جناب مرحوم حاج حسن صفری (رحمه‌الله علیه) موجب تأسف و تأثر اینجانب گردید.

آن قاری ممتاز و نغمه ‌سرای بزرگوار، انسانی خوش خلق و معلم تربیت‌یافته مکتب مصحف آسمانی بود که با کوله‌باری از باقیات الصالحاتی که در نشر و تبلیغ آثار دینی قرآنی و معارف کلام وحی، تولیدات سمعی بصری بیش از ۱۵۰۰ اثر فاخر ارزشمند مذهبی، دلسوزی کم‌نظیر ایشان نسبت به فعالیت‌های هنری قرآنی و در نهایت اقدامات مؤثر فرهنگی مذهبی به دست آورد؛ با دلی آکنده از عشق به سلاله پاک و مطهر پیامبر مهربانی‌ها (علیهم‌السلام) و جلب مغفرت خداوند، همزمان با سالروز عید مبعث جان به جان‌آفرین تسلیم و نام خود را در لوح زرین مجاهدین فی سبیل‌الله جاودانه ساخت.

امید است خداوند متعال روح پاک آن فقید سعید را در اعلی علیین با حضرت اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) محشور فرماید.

دیگر بار این مصیبت جانسوز را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند تبارک و تعالی برای آن استاد فقید خلود در روح، ریحان و جنّت‌النعیم و برای بیت شریف، علاقه‌مندان به ایشان علی‌الخصوص جامعه قرآنی و گروه‌های تواشیح کشور اجر جزیل و صبر جمیل مقرون صحت و سلامت مسئلت و خاصه طلب عافیت و شفای عاجل برای همسر مکرمه ایشان آرزومندم.

عبدالله حاجی‌صادقی

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی