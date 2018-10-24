به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی درگذشت پدر سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام امیر سرتیپ حاتمی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

با کمال تأسف و تالم درگذشت ابوی گرامیتان، خادم اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) مرحوم مغفور «حاج محمدتقی حاجی‌زاده» را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن «فقید سعید که بدون شک سهم مهمی در پرورش و تربیت اسلامی مجاهدی بصیر، تلاشگر و متقی همچون جنابعالی داشته اند علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسئلت می نمایم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ امیر حاتمی»