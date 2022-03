صفر تا صد آموزش ساخت اکانت کلش اف کلنز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به احتمال زیاد تا به حال نام بازی کلش آف کلنز را شنیده‌اید. در سال‌های اخیر عرضه شدن بازی‌های ویدئویی مشهور همانند کلش آف کلنز باعث شده تا تحولاتی قابل توجه در این زمینه به وجود بیاید. امروزه کاربران راضی به اجرای بازی‌های ویدئویی متوسط نیستند و می‌دانند که با وجود این تحولات، گزینه‌های بهتری هم وجود دارد. با وجود اینکه امروزه دیگر کاربران کلش اف کلنز را اولویت خود نمی‌شمارند، اما باز هم می‌توان این بازی را یک اثر فراموش نشدنی در دنیای دیجیتالی نامید.

دغدغه‌ای که شاید تمامی کاربران فعال در کلش آف کلنز آن را در ذهن خود می‌پرورانند، ساخت اکانت کلش آف کلنز برای آغاز فعالیت در این پلتفرم است. امروزه کاربران با دو گزینه buy CoC accounts از GameStores و ساخت اکانت کلش آف کلنز از ۰ روبه‌رو هستند که باید یکی را انتخاب کنند. فروشگاه گیم استور به عنوان یکی از سایت‌های فعال در زمینه بازی‌های ویدئویی، قصد دارد به شما آموزش ساخت اکانت کلش آف کلنز را ارائه کند؛ پس این مطلب تا انتها بخوانید.

چرا باید در کلش آف کلنز اکانت بسازیم؟

بهتر است قبل از هرچیزی بدانیم که ساخت اکانت کلش آف کلنز چه مزایایی برای ما به همراه خواهد داشت؛ چرا که بسیاری افراد بدون ایجاد اتصال بین جیمیل و اکانت کلش آف کلنز خود به فعالیت در آن می‌پردازند و ریسک‌های بسیاری را بدون داشتن آگاهی، به جان می‌خرند. چنانچه یک اشتباه در این میان رخ دهد، باعث می‌شود تا تمامی زحمات کاربر در اکانت کلش آف کلنز بر باد برود.

در صورتی که شما در کلش آف کلنز اکانت بسازید و آن را به جیمیل خودتان متصل کنید، می‌توانید اکانت خودتان را تا مدت طولانی نگه دارید؛ به طوری که بسیاری از کاربران اکانت کلش آف کلنز خود را بیش از ۳ سال قبل ساخته‌اند و همچنان در آن فعالیت می‌کنند. این قابلیت، به این دلیل است که شما حتی در صورت تعویض دستگاه می‌توانید جیمیل خود را وارد کرده و اکانت کلش آف کلنز خود را بازگردانید؛ بنابراین به هیچ وجه ریسک حذف شدن و از بین رفتن دسترسی به این اکانت وجود ندارد.

همان طور که در فروشگاه GameStores قابل مشاهده است، بسیاری از افرادی که در کلش اف کلنز فعالیت می‌کنند، می‌خواهند مدتی بعد اکانت خود را به فروش بگذارند. این کار تنها در صورتی ممکن خواهد بود که شما اکانت کلش اف کلنز را به جیمیل خود متصل کرده باشید. با توجه داغ بودن بازار خرید و فروش اکانت کلش اف کلنز، به شما توصیه می‌کنیم از قابلیت خرید انواع اکانت کلش اف کلنز غافل نشوید.

ساخت اکانت کلش اف کلنز

حال، نوبت به اصلی‌ترین مبحث این مطلب می‌رسد. افرادی که تا به حال در کلش آف کلنز فعالیت کرده‌اند، می‌دانند که ساخت اکانت در این بازی چندان دشوار نیست و می‌توان در عرض چند دقیقه یک اکانت انحصاری در پلتفرم سوپرسل برای بازی کلش اف کلنز ایجاد کرد. با این وجود، ابهامات موجود در این زمینه باعث شده تا کاربران دغدغه انجام آن را داشته باشند. ما در ادامه مراحل دقیق ساخت اکانت کلش آف کلنز را برایتان شرح می‌دهیم.

اولین مرحله برای داشتن اکانت کلش اف کلنز، دانلود و نصب نرم افزار آن است. شما می‌توانید نسخه اصلی کلش آف کلنز را از منابع معتبر بین‌المللی دانلود کنید. در حالت کلی برخلاف بازی‌های ویدئویی مشهور دیگر در دنیای دیجیتال، دانلود نسخه اصلی کلش آف کلنز پروسه ساده و کوتاهی دارد که باعث شده کاربران در هر زمانی قادر به انجام آن باشند. بعد از دانلود و نصب کلش آف کلنز، می‌توانید به سادگی وارد نرم افزار شده و مراحل ساخت اکانت این بازی را آغاز کنید.

حال که وارد بازی شده‌اید، دو گزینه برای شما نمایش داده می‌شود که باید یکی را انتخاب کنید. یکی از گزینه‌ها با عبارت Log in و دیگری با عبارت Sign in مشخص شده‌اند. مورد اول برای افرادی است که اکانت کلش اف کلنز دارند و می‌خواهند آن را در این دستگاه اجرا کنند و مورد دوم برای شماست که می‌خواهید یک اکانت جدید در کلش اف کلنز ایجاد کنید تا در آن فعالیت داشته باشید. پس روی گزینه Sign in کلیک کنید و به مراحل بعدی ساخت اکانت کلش اف کلنز بروید.

در بخش‌های بعدی، گزینه‌های زیادی وجود ندارد؛ جز اینکه باید اطلاعات خودتان و اکانت مورد نظرتان را به صورت کامل وارد کنید. بعد از اتمام وارد کردن اطلاعات درخواست شده، نوبت به متصل کردن اکانت جیمیل به اکانت کلش اف کلنز می‌رسد که کار نسبتاً دشواری به نظر می‌رسد. توجه داشته باشید که باید اکانت کلش آف کلنز خود را به یک جیمیل در دسترس متصل کنید؛ چرا که بعدها تنها با این جیمیل توانایی دسترسی به اکانت کلش خودتان را خواهید داشت.

در مرحله ابتدایی انجام این کار، باید به بخش تنظیمات در داخل بازی کلش آف کلنز وارد شوید. در این بخش یک گزینه با نام google sign in وجود دارد که باید بر روی آن کلیک کنید و آدرس جیمیل خودتان را در جاهای مشخص شده بنویسید. شرکت سوپرسل با ارسال ایمیل تأیید به آدرس جیمیل وارد شده، شما را به مراحل اصلی این کار هدایت خواهد کرد؛ شما هم باید کد فعالسازی را وارد کنید و یا روی لینک تأیید بزنید تا اتصال دو اکانت نهایی شوند.

ساخت اکانت سوپرسل

شرکت سوپرسل این امکان را در اختیار کاربران علاقمند قرار داده تا هرکدام یک اکانت در سایت سوپرسل داشته باشند. با وجود اینکه ساخت اکانت سوپرسل نیز همانند موارد گفته شده ساده است، تقاضای کاربران برای آموزش ساخت اکانت سوپرسل تعداد زیادی دارد. به همین دلیل شاید بهتر باشد آموزش انجام این کار را نیز برایتان شرح دهیم و سپس، به معرفی فروشگاه گیم استور بپردازیم.

بعد از اینکه اکانت کلش اف کلنز خود را ساختید، باید وارد بخش تنظیمات بشوید. در بخش بالایی آیتم تنظیمات، بخش متصل شدن به اکانت سوپرسل را می‌بینید که در آن یک گزینه با نام connected وجود دارد. اگر روی این گزینه کلیک کنید، می‌توانید وارد مراحل مرتبط به ساخت اکانت سوپرسل شوید و به سادگی این اکانت را به اکانت کلش آف کلنز خودتان متصل کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.