به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین در نشست شورای اداری تنگستان و معارفه معاون فرماندار تنگستان و بخشدار دلوار با اشاره به سکونت ۹۰ درصد جمعیت بخش دلوار در روستاها اظهار داشت: به همین منظور قرارگاه‌های اشتغال را در سطح روستاها مستقر خواهیم کرد.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به مرزداران افزود: ابلاغ مصوبه توسعه کسب و کار و ارتقای معیشت مرزداران و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی از این جمله است و در حال تدوین برنامه‌های عملیاتی پروژه محور برای مرزداران هستیم که برکات آن بر سر سفره مردم خود را نشان خواهد داد.

معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: طراحی اولین شهرک تخصصی زیست فناوری دریایی در بخش دلوار مورد تاکید است که تاکنون چند واحد فعال شده و به زودی شاهد ایجاد این شهرک خواهیم بود.

توجه به وضعیت گردشگری دلوار

باستین به ظرفیت گردشگری دلوار اشاره کرد و اظهار داشت: کیفیت مطلوب سواحل بخش دلوار، موقعیت گردشگری مناسبی برای دلوار فراهم کرده و منطقه گردشگری دلارام و سایر مناطق گردشگری نشانه جایگاه ویژه این بخش است.

وی در عین حال گفت: زیرساخت‌های اساسی متناسب با این ظرفیت‌ها رشد نکرده و باید همه دست به دست هم دهیم تا شاهد اعتلای بخش دلوار باشیم.

باستین از تزریق اعتبار به بزرگراه دیر به بوشهر خبر داد و افزود: در دولت سیزدهم ۴۰ میلیارد تومان به پروژه بزرگراه دیر به بوشهر تخصیص یافته و امیدواریم بخش زیادی از این محور تکمیل شود.

شهرستان تنگستان دارای ظرفیت بالایی در حوزه تجاری و صیادی است و باید نسبت به توسعه زیرساخت‌های بندری اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم و در سفری که با حضور رئیس شیلات ایران و نماینده محترم دشتی و تنگستان از دلوار داشتیم، مشکلات بررسی و به فضل خدا بزودی مرتفع می‌شوند.

توسعه تجارت دریایی

وی افزود: بخش عمده‌ای از اقتصاد دلوار بر اساس تجارت دریایی است و بحث ساماندهی کالای ملوانی در سفر رئیس جمهور مصوب شد و با پیگیری استاندار به نتایج خوبی رسیده که امیدواریم در اشتغال مردم منطقه مؤثر باشد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: جلسات کارشناسی بسیار خوبی برای ساماندهی کالای ته‌لنجی انجام شد و مدیران استان پای کار بودند و با هدایت جناب استاندار به نتایج بسیار خوبی در این عرصه رسیده‌ایم.

باستین در ارتباط با انتصاب بخشدار دلوار یادآور شد: بررسی‌های زیادی برای انتخاب مدیری شایسته و مردم‌دار و علمی و انقلابی برای بخش دلوار انجام شد که دکتر عالی پور که از مدیران جوان و تحصیل‌کرده و مردم دار و انقلابی است انتخاب شد و امیدواریم شاهد شکوفایی بیش از پیش این بخش باشیم.

در این آئین روح الله تنگستانی به عنوان معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار تنگستان و عبدالرضا عالی‌پور به‌عنوان بخشدار دلوار معرفی و از خدمات معاون سابق فرماندار و بخشدار سابق تقدیر شد.