۲۲ پزشک دوره طب هوایی دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، میر اکبر رضوی با بیان اینکه این دوره پیش از این در مراکز آموزشی خارج از کشور برگزار می‌شد، اظهار داشت: با توجه به الزامات مندرج در پارت MED از مقررات CAO IRI AirCrew در خصوص تربیت پزشک هوایی، با حمایت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پیگیری معاونت و متخصصان واحد استاندارد پرواز این سازمان، نخستین دوره پیشرفته آموزش طب هوایی با مشارکت و همکاری مرکز مجاز معاینات و آموزش شرکت هواپیمایی ماهان، مطابق با سرفصل و استانداردهای بین المللی مورد پذیرش سازمان هواپیمایی کشوری بمدت ٧٠ ساعت در مرکز آموزش ماهان تشکیل شد.

وی افزود: دوره پیشرفته طب هوایی یک دوره آموزشی بسیار مهم جهت پزشکان معاین منتخب سازمان به جهت فراهم کردن دانش اساسی و پیشرفته در زمینه پزشکی هوایی و آماده کردن هر چه بیشتر پزشکان هوایی معاین مستقر در مراکز معاینات پزشکی هوایی مورد تأیید سازمان جهت انجام معاینات در این مراکز بوده به گونه‌ای که تمدید گواهینامه‌های ایشان توسط سازمان هواپیمایی کشوری منوط به طی موفقیت‌آمیز این دوره است.

رضوی در خصوص نحوه برگزاری این دوره در داخل کشور بیان کرد: این دوره به صورت دو مرحله تئوری و عملی برگزار و پزشکان پس از پایان دوره آموزش تئوری جهت آشنایی با مسائل پروازی به کرمان اعزام و در پرواز سیمولاتور شرکت کردند. همچنین دوره مذکور با بهره گیری از اساتید مجرب و با سابقه و بعضاً مشاوران سازمان در حوزه‌های قلب و عروق، چشم پزشکی، بینایی سنجی، گوش و حلق و بینی، روانشناسی، روانپزشکی، داخلی، غدد، نورولوژی، دندان پزشکی، دارو و پرواز، بهداشت هواپیما و فرودگاه، اپیدمیولوژی بیماری‌ها، CRM، بررسی سوانح هوایی، فیزیولوژی هوایی و قوانین و مقررات برگزار شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تعداد شرکت کنندگان در دوره مذکور گفت: در این دوره ٢٢ نفر از پزشکان متقاضی حضور داشتند که پس از آزمون نهایی گواهینامه دوره به ایشان اعطا شد.

لازم به ذکر است؛ دوره پیشرفته طب هوایی با استفاده از ظرفیت علمی و توان داخلی کشور و قابل قیاس با برترین دوره‌های بین المللی برگزار شد.