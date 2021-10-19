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۲۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۷

سازمان هواپیمایی تنها مرجع صدور مجوز پرواز پرنده‌های سبک وفوق سبک

سازمان هواپیمایی تنها مرجع صدور مجوز پرواز پرنده‌های سبک وفوق سبک

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: تنها مرجع صدور گواهینامه پروازی هواپیماهای سبک و فوق سبک این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با عنایت به آئین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیر نظامی (بند ز ماده ۱ مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۴ هیئت وزیران) گواهینامه پرواز (سند صلاحیت شخص جهت انجام پرواز با وسیله پرنده) توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد.

این گزارش حاکی است، صدور گواهینامه‌ها و ریتینگ‌های پروازی صادره تمامی مقاطع خلبانی برای پرنده فوق سبک موتور دار و بی موتور توسط مراکز آموزشی و مراکز آموزش ورزش‌های هوایی فاقد وجاهت قانونی است و در صورت بروز سانحه، سازمان موضوع را همانند افراد بدون گواهینامه تلقی و اعمال قانون خواهد کرد.

کد مطلب 5331172

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