به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با عنایت به آئین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیر نظامی (بند ز ماده ۱ مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۴ هیئت وزیران) گواهینامه پرواز (سند صلاحیت شخص جهت انجام پرواز با وسیله پرنده) توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد.

این گزارش حاکی است، صدور گواهینامه‌ها و ریتینگ‌های پروازی صادره تمامی مقاطع خلبانی برای پرنده فوق سبک موتور دار و بی موتور توسط مراکز آموزشی و مراکز آموزش ورزش‌های هوایی فاقد وجاهت قانونی است و در صورت بروز سانحه، سازمان موضوع را همانند افراد بدون گواهینامه تلقی و اعمال قانون خواهد کرد.