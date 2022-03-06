به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه بیانیه‌ای را در خصوص عملیات نظامی این کشور در اوکراین صادر کرد. این وزارتخانه اعلام کرد: نیروهای روسی بیش از ۲۲۰۰ زیرساخت نظامی اوکراین را منهدم کردند.

بر اساس این گزارش، در ادامه بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: در روز گذشته (۵ مارس) نیروهای مسلح روسیهدر جریان یک عملیات، ۶۱ زیرساخت نظامی اوکراین را به صورت گسترده هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه عنوان کرده است: در جریان عملیات ویژه برای خلع سلاح کردن اوکراین، بیش از ۷۷۰ دستگاه تانک و خودروی زرهی متعلق به نظامیان اوکراین منهدم شدند. تنها در طول ۲۴ ساعت گذشته ۸ جنگنده اوکراینی ساقط شدند.

این وزارتخانه افزوده است: در جریان درگیری‌های شب گذشته حلقه محاصره بر شهر «ماریو پل» را تنگ‌تر کردیم. نیروهای روسی شب گذشته موفق شدند یکی از مناطق واقع در شهر ماریوپل را تحت سیطره خود درآورند.