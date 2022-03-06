جمعی از طلاب ملبس به لباس روحانیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه قم به مناسبت میلاد با سعادت امام حسین (ع) ظهر یکشنبه در دفتر آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد و جمعی از روحانیون و طلاب جوان به دست این مرجع تقلید ملبس به لباس روحانیت شدند.

آیت الله مکارم شیرازی در این مراسم با تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه اظهار داشت: به طلاب جوانی که امروز لباس روحانیت را بر تن کرده‌اند تبریک می گویم و بدانید که شما از امروز سرباز امام زمان (عج) هستید.

این مرجع تقلید افزود: وظیفه سرباز با فرد عادی متفاوت است و طلاب و روحانیون باید مراقب رفتار و اعمال خود باشند و همواره نسبت به ساحت قدسی امام زمان (عج) توجه داشته باشند.

وی همچنین بیان داشت: باید برای موفقیت مسلمین و جهان اسلام و نیز نابودی دشمنان اسلام دعا کنیم.