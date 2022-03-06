  1. استانها
  2. قم
۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۲۳

در سالروز میلاد امام حسین(ع)؛

جمعی از طلاب ملبس به لباس روحانیت شدند

جمعی از طلاب ملبس به لباس روحانیت شدند

قم- در سالروز میلاد سیدالشهدا(ع) جمعی از طلاب حوزه علمیه قم بدست آیت الله مکارم شیرازی ملبس به لباس روحانیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه قم به مناسبت میلاد با سعادت امام حسین (ع) ظهر یکشنبه در دفتر آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد و جمعی از روحانیون و طلاب جوان به دست این مرجع تقلید ملبس به لباس روحانیت شدند.

آیت الله مکارم شیرازی در این مراسم با تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه اظهار داشت: به طلاب جوانی که امروز لباس روحانیت را بر تن کرده‌اند تبریک می گویم و بدانید که شما از امروز سرباز امام زمان (عج) هستید.

این مرجع تقلید افزود: وظیفه سرباز با فرد عادی متفاوت است و طلاب و روحانیون باید مراقب رفتار و اعمال خود باشند و همواره نسبت به ساحت قدسی امام زمان (عج) توجه داشته باشند.

وی همچنین بیان داشت: باید برای موفقیت مسلمین و جهان اسلام و نیز نابودی دشمنان اسلام دعا کنیم.

کد مطلب 5440079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه