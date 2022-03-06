به‌گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده روز یک شنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: فرش تمام ابریشمی کل قرآن در ۱۶۰ رویه با رجشمار عرضی ۸۰ و طولی ۱۶۰ توسط هنرمندان ماهر استان به سفارش دانشگاه هنر اسلامی تبریز در حال بافت بوده و مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی ادامه داد: هر رویه این فرش شامل ۲۸ سطر با خط ایرانی استاد احمد نی‌ریزی منقوش به حاشیه در ابعاد ۹۰ در ۶۰ سانتی‌متر است، هر صفحه از این فرش قرآن در مدت ۱۶ ماه توسط بافندگان استادکار و ماهر به‌صورت دورویه بافته شده است.

او ادامه داد: آماده‌سازی نقشه این فرش فاخر به‌صورت کامپیوتری و رنگرزی مصالح آن به‌صورت طبیعی به روش سنتی و گیاهی بوده و متشکل از ۲۰ رنگ متنوع است.

حمزه زاده اظهار داشت: تاکنون ۷۲ رویه از این ۱۶۰ رویه به اتمام رسیده و امروز صفحاتی از این فرش قرآنی نفیس برش داده شد.