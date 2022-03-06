به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، «صاحب حجتی» اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد سازمان اموال تملیکی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان‌های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق و به منظور حمایت از تولید و بازار داخلی و همچنین برخورد قانونی با پدیده شوم قاچاق، این سازمان اقدام به امحای تعدادی خودرو گران قیمت خارجی (لوکس) قاچاق با حضور مسئولان کشوری در نیمه دوم اسفندماه سالجاری خواهد کرد.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی افزود: پس از تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت توجه به تولید و تقویت ساخت داخل و مبارزه و برخورد قاطع با قاچاق کالا و همچنین ابلاغ دستورالعمل مبارزه با این پدیده شوم از سوی ریاست جمهور، موضوع انهدام و امحاء کالاهای کشف و ضبط شده پس از صدور احکام قطعی از سوی مراجع قضائی و با هماهنگی دستگاه‌های ذیصلاح، در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی با اشاره به تأکیدات ریاست جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی انبارها و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی عنوان کرد: با همت مدیران استانی و تدابیر مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان، در چهار ماهه اخیر نزدیک به پنج هزار میلیارد ریال کالا از طریق امحاء تعیین تکلیف شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۶۸ درصد رشد داشته است و روند امحاء کالاهای قاچاق تا پایان سال نیز در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

حجتی با بیان اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آخرین حلقه زنجیره مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، تصریح کرد: امیدواریم نهادها و دستگاه‌های ذیربط که متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند حسب منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد بی‌رحمانه با پدیده آسیب رسان به اقتصاد ملی و تولید داخلی همچون گذشته، اقدامات جهادی خود را با جدیت و اهتمام بیشتری ادامه دهند.