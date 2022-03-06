نتایج کامل هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال/ حفاری سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم و ماقبل پایانی لیگ برتر فوتسال امروز یکشنبه در حالی برگزار شد که گیتی پسند پیش از این قهرمانی اش در این دوره از مسابقات را قطعی کرده بود.

امروز گیتی پسند در ساوه میهمان تیم سن ایچ بود که این بازی با نتیجه ۵ بر ۳ به سود سن ایچ تمام شد. مس سونگون، کراپ الوند و مقاومت البرز که به دنبال کسب عنوان نایب قهرمانی هستند، برابر حریفانشان پیروز شدند.

در جدال تیم‌های انتهای جدول، شهروند ساری موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ حفاری را شکست بدهد. به این ترتیب سقوط حفاری به لیگ دسته اول قطعی شد و دیگر تیم سقوط کننده هم هفته آینده از بین شهروند و راگا مشخص خواهد شد.

نتایج هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال به این ترتیب است:

* مقاومت البرز ۶ - فرش آرا مشهد ۴

* شهروند ساری ۲ - حفاری خوزستان ۱

* فردوس قم ۴ - مس سونگون ۵

* سپاهان اصفهان ۴ - فولاد زرند ۳

* زندی بتن کلاردشت ۲ - راگا شهر ری ۳

* چیپس کامل مشهد ۱ - کراپ الوند ۴

* سن ایچ ساوه ۵ - گیتی پسند اصفهان ۳

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته بیست و پنجم

