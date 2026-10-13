احتمال ورود سامانه بارشی موثر به همدان از نیمه دوم هفته آینده

محمد حسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: در امروز و تا اواسط هفته آینده آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش میزان ابرناکی و وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: در ساعاتی از بعدازظهر فردا سه‌شنبه ضمن افزایش ابر بارش‌های پراکنده و خفیف باران به‌ویژه در مناطق شمالی استان پیش‌بینی می‌شود و در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه نیز وضعیت جوی استان قسمتی ابری در بعد از ظهرها با رشد ابر پیش‌بینی شده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه تا اواسط هفته آینده پدیده بارشی قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت، تصریح کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از نیمه دوم هفته آینده احتمال نفوذ و فعالیت یک سامانه بارشی موثر در استان دور از انتظار نخواهد بود.

باقری شکیب پیرامون تغییرات دمایی در سطح استان نیز عنوان کرد: امروز و فردا دمای هوا در اغلب نقاط استان یک تا ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد و پس از آن شاهد ثبات نسبی دما در بیشتر مناطق خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان در شبانه‌روز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت اخیر اسدآباد با ثبت دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه و صبح امروز شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ با ثبت دمای ۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای هوای همدان در این مدت در گرم‌ترین ساعات به ۲۵ و در خنک‌ترین ساعات به ۷ درجه سانتی‌گراد رسید.