بلاروس نیرو و تجهیزات به اوکراین نفرستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، معاون وزیر دفاع بلاروس، ارسال تجهیزات و نیروهای نظامی بلاروس به اوکراین را رد کرد.

معاون وزیر دفاع بلاروس گفت: ما در درگیری در اوکراین شرکت نمی‌کنیم. هیچ سرباز بلاروسی و تجهیزات بلاروسی در خاک اوکراین وجود ندارد. وی تاکید کرد که نیروهای مسلح موظف به اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای تضمین امنیت مردم بلاروس و امنیت مرزهای آن هستند.

وی تصریح کرد: این اقدامات به منظور جلوگیری از نفوذ گروه‌های خرابکارانه به خاک جمهوری بلاروس انجام می‌شود.

وزارت دفاع بلاروس روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخبار منتشره از سوی رسانه‌های اوکراینی مبنی بر استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور جعلی بوده و صحت ندارد. در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع بلاروس در این خصوص آمده است: این خبر صحت ندارد، جعلی است و توسط اوکراینی‌ها منتشر شده است. بر اساس قوانین بلاروس، اگر رئیس ستاد مشترک ارتش بخواهد استعفا دهد، باید از فرماندهی کل یعنی رئیس جمهور کشور درخواست کند.