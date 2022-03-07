۱۱۱ طرح زیربنایی و عمرانی رهاورد سفر رئیس جمهور به گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای گلستان اظهارکرد: رهاورد سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به گلستان ۱۱۱ طرح زیربنایی، عمرانی، اقتصادی وخدماتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

استاندار گلستان افزود: میزان سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به اندازه ۱۰ سال بودجه عمرانی گلستان در سال های گذشته است.

وی با بیان این که بخش کشاورزی بیشترین طرح و میزان سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است، گفت: احیای خلیج گرگان، اجرای طرح گردشگری آشوراده ، ساخت پتروشیمی، تکمیل سدنرماب چهل چای مینودشت، تداوم اجرای طرح زهکشی، اتصال راه آهن اینچه برون- آزادشهر به شاهرود، ساخت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی پنج آذر گرگان از مهم ترین طرح های مصوب سفر رئیس جمهور به گلستان است.

زنگانه بیان کرد: در این سفر به صورت ویژه به مسأله آب پرداخته شده و ۲۱ هزار میلیارد ریال برای حوزه آب استان مصوب شد.

استاندار گلستان در خصوص تأمین اعتبار تکمیل سد نرماب مینودشت، ادامه داد: در شورای اداری استان درخواست شد تا ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این طرح اختصاص یابد که برای شروع با ۱۰ هزار ریال آن موافقت شد.