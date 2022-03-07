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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۰۲

استاندار گلستان خبرداد؛

۱۱۱ طرح زیربنایی و عمرانی رهاورد سفر رئیس جمهور به گلستان

۱۱۱ طرح زیربنایی و عمرانی رهاورد سفر رئیس جمهور به گلستان

گرگان- استاندار گلستان گفت که رهاورد سفر رئیس جمهور به استان ۱۱۱ طرح زیربنایی، عمرانی، اقتصادی وخدماتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای گلستان اظهارکرد: رهاورد سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به گلستان ۱۱۱ طرح زیربنایی، عمرانی، اقتصادی وخدماتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

استاندار گلستان افزود: میزان سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به اندازه ۱۰ سال بودجه عمرانی گلستان در سال های گذشته است.

وی با بیان این که بخش کشاورزی بیشترین طرح و میزان سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است، گفت: احیای خلیج گرگان، اجرای طرح گردشگری آشوراده ، ساخت پتروشیمی، تکمیل سدنرماب چهل چای مینودشت، تداوم اجرای طرح زهکشی، اتصال راه آهن اینچه برون- آزادشهر به شاهرود، ساخت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی پنج آذر گرگان از مهم ترین طرح های مصوب سفر رئیس جمهور به گلستان است.

زنگانه بیان کرد: در این سفر به صورت ویژه به مسأله آب پرداخته شده و ۲۱ هزار میلیارد ریال برای حوزه آب استان مصوب شد.

استاندار گلستان در خصوص تأمین اعتبار تکمیل سد نرماب مینودشت، ادامه داد: در شورای اداری استان درخواست شد تا ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این طرح اختصاص یابد که برای شروع با ۱۰ هزار ریال آن موافقت شد.

کد مطلب 5440699

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