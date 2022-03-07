علمای اهل سنت در منطقه کردستان مدافعان نظام و مایه افتخار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، ماموستا قادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این دیدار اظهار داشت: وجود ماموستا قادری یک ظرفیت بزرگ و مایه افتخار است.

وی دیدار و نشست و برخاست با علما را غنیمت دانست و گفت: علمای اهل‌سنت، انسان‌های بسیار خوب، شایسته، با محبت، نجیب، ساده‌زیست و مدافع نظام هستند که حفظ احترام و جایگاه آنان واجب است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، ترویج و ساماندهی مسائل فرهنگی در استان را وظیفه مهم خود خواند و خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون به منظور تکریم علما با بیش از یک هزار نفر از روحانیون اهل‌سنت و تشیع دیدار داشته و با حضور در منازل آنها از نزدیک جویای احوال و در جریان زندگی‌شان قرار گرفته‌ام.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی تصریح کرد: امیدواریم با حضور و همراهی عالمان دینی ضمن پیشبرد و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، بتوانیم برای استان کردستان مثمرثمر باشیم.

ماموستا قادر قادری امام جمعه پاوه نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها و برخورد مهربانانه و امیدآفرین نماینده ولی‌فقیه در کردستان در دیدار با اقشار مختلف مردم و همه علما اظهار کرد: بنده برنامه‌ها و بازدیدهای میدانی نماینده حضرت آقا در کردستان را دنبال کرده و حقیقتاً این رویکرد با مردم بودن قابل تقدیر است و نتایج کارهای خیر و اقدامات انجام شده در این استان به پاوه نیز می‌رسد.

وی گفت: همه با هم باید حافظ دین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم و اجازه ندهیم که دشمنان به اهداف شوم خود برسند.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه دشمن با تمام توان، نظام اسلامی و روحانیون را مورد هجمه قرار داده است، تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) و حفظ نظام خط قرمز همه ماست، لذا باید همه با هم ضمن تقویت برادری و اخوت شیعه و سنی، از هر گونه تفرقه و اختلاف دوری کنیم.

وی با یادآوری اینکه دین اسلام مربوط به همه مسلمانان است و شیعه و سنی ندارد، عنوان کرد: در این جنگ و عملیات روانی که دشمن به راه انداخته، همه ما در تیررس مستقیم دشمن قرار داریم لذا می‌طلبد ضمن پشتیبانی از یکدیگر، حافظ انقلاب اسلامی باشیم.

ماموستا قادری با یادآوری اینکه این‌روزها مردم با مشکل گرانی، بیکاری و سختی معیشت مواجه‌اند، تأکید کرد: در این شرایط که دولت سیزدهم خدمت‌رسانی به مردم سرلوحه کارهایش قرار داده باید همه ما به یاری دولتمردان بیاییم تا از این شرایط سخت عبور کنیم.