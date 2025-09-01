  1. استانها
قدردانی نماینده ولی‌فقیه در کردستان از خدمات امام جمعه روستای نِگل

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با حضور در منزل ماموستا ملا محمود مدرسی، امام جمعه روستای نِگل، از تلاش‌های ایشان در ترویج معارف دینی و خدمت به مردم قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در ادامه سفرهای منطقه‌ای و دیدار با طلاب و روحانیون ظهر دوشنبه با حضور در روستای نِگل از توابع بخش کلاترزان شهرستان سنندج، با ماموستا ملأ محمود مدرسی، امام جمعه این روستا دیدار کرد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه ضمن ارزیابی نقش روحانیون در تقویت ایمان دینی و خدمت به مردم، از تلاش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی امام جمعه نِگل تقدیر به عمل آورد.

ماموستا مدرسی نیز با ارائه گزارشی کوتاه از اقدامات فرهنگی، آموزشی و دینی انجام شده در روستا، بر اهمیت ترویج معارف دینی و تقویت همکاری با مردم در مسیر رشد و توسعه فرهنگی جامعه محلی تأکید کرد.

این بازدید بخشی از سلسله دیدارهای نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با روحانیون و طلاب مناطق مختلف است که هدف آن ارزیابی فعالیت‌ها، تقویت ارتباط با جامعه مذهبی و حمایت از خدمات فرهنگی و دینی در سطح روستاها و شهرستان‌ها اعلام شده است.

این برنامه‌ها نشان‌دهنده اهتمام مسئولان دینی استان کردستان به تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی در مناطق روستایی و توجه به نقش روحانیون در جامعه محلی است.

