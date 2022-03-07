صنعت دامداری خوزستان در خطر است/ نبود علوفه کمر دامداران را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کنار کوهی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر دامداران خوزستان به دلیل خشکسالی و گرانی نهادها با مشکل تغذیه دام‌ها روبه‌رو هستند؛ ۸۰ درصد دامداران استان سنتی و به همین دلیل توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف را برای تأمین خوراک دام ندارند و به سمت تغذیه نامرتبط روی آورده و این مورد اصل دامداری و کیفیت تولید محصولات را تحت شعاع قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی و تنش آبی برای سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود، افزود: مثلاً گاومیش نیاز به آب شیرین دارد و زمان بروز تنش آبی برای رسیدن به آب وارد پساب کشاورزی می‌شود که آلودگی‌های مختلف و انواع بیماری را دارد که در نتیجه دامداران با تلفات روبه‌رو می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان تصریح کرد: تفاله نیشکر هرچند دارای ارزش غذایی بالایی نیست ولی به عنوان خوراک دام برای گاومیش‌ها استفاده می‌شد که حالا کمبود آن در خوزستان گزارش شده و گویا در استان‌های دیگر نیز از تفاله نیشکر خوزستان استفاده می‌شود.

کنار کوهی با اشاره به اینکه در گذشته هزینه حمله کامیون تفاله نیشکر برای دامداران نهایتاً ۲۶۰ هزار تومان بوده که حالا به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده ادامه داد: وقتی دامداران از تأمین خوراک دام عاجز باشند نسبت به فروش دام‌های مولد خود اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای جبران کمبود خوراک دام علوفه‌کاری بخشی از اراضی کشاورزی است، عنوان کرد: گاومیش‌های خوزستان جزو گونه‌های اصیل و مقاوم هستند و اگر دامداران این گاومیش‌ها مورد حمایت قرار نگیرند آینده نگران‌کننده‌ای برای آنها پیش بینی می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به اینکه مناطق سمت حمیدیه و شهرهای بعد از آن و حوضه کرخه وضعیت مطلوبی ندارند و خشکسالی در سال آینده مشکلاتی را برای آنها به وجود می‌آورد، اضافه کرد: سال گذشته برای جبران تنش آبی حوضچه‌های مصنوعی برای گاومیش‌ها احداث شد که کمک خیلی خوبی به دامداران بود و امیدواریم که در سال آینده نیز این کار تکرار شود.

کنار کوهی با اشاره به اینکه حداقل کار ممکن برای کمک به دامداران سنتی استان این است که تفاله‌های نیشکر را برای مصرف آنها در همین استان اختصاص داد، یادآور شد: برای تب برفکی و PPR نهاده‌های بهداشتی لازم تأمین شده و انجام هشت میلیون نوبت ثبت واکسیناسیون رکورد خوبی برای استان بود.

وی با اشاره اجرای طرح تشدید نظارت‌های دامپزشکی در ایام نوروز و ماه رمضان تصریح کرد: این طرح کشوری از ۱۴ اسفند برای بازرسی از اصناف و اماکنی که نسبت به عرضه فرآورده‌های خام دامی اقدام می‌کنند، شروع شده و تا ۱۶ اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد؛ ۱۳۹ نفر در قالب ۲۷ گروه سیار و سه گروه ثابت با حضور نیروهای مرتبط از جمله کارشناس بهداشتی، دامپزشکی و ناظر شرعی به صورت شبانه‌روزی بازدیدها را انجام می‌دهند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: به همه شهروندان این استان برای برخورد با کشتار غیرمجاز اطمینان می‌دهیم ولی از آنها نیز انتظار داریم که از این مراکز هیچ گونه خریدی نداشته باشند؛ با عرضه‌کنندگان گوشت‌های غیربهداشتی برخورد می‌کنیم ولی شهروندان هم باید بدانند که خریداری این گونه اقلام باعث بروز بیماری می‌شود.

کنار کوهی با اشاره به تشکیل ۱۴۷ پرونده و شکایت قضائی مربوط به کشتار غیرمجاز دام در یک سال اخیر خبر داد: ۲۷ هزار واحد تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی دارای پروانه در استان خوزستان وجود دارد که در دو روز اخیر با انجام یک هزار و ۱۵۰ مورد بازرسی از این اماکن دو واحد پلمب، چهار واحد به مراجع قضائی معرفی و ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده فصل قابل مصرف نیز جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ماهی شب عید نیز بیان کرد: مردم باید ماهی را از مراکز مجاز دارای پروانه خریداری و به خاطر امکان انتقال برخی بیماری‌ها در صورت مردن ماهی آن را به صورت بهداشتی دفن و یا بعد از اتمام تعطیلات عید نوروز در صورت زنده بودن از رهاسازی آن در طبیعت، اماکن، برکه‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند؛ همچنین برای تعویض آب این ماهی اصلاً از دست استفاده نکرده و با توری آن را جابه‌جا کنند.