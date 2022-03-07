ارتباطات رمزگذاری شده زلنسکی با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین از «تجهیزات ارتباطی رمزگذاری شده» استفاده می‌کند که آمریکایی‌ها در اختیار او قرار داده‌اند.

نیویورک تایمز افزود: این تجهیزات به زلنسکی اجازه می‌دهد تا به طور ایمن با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا ارتباط برقرار کند. زلسنکی با استفاده از همین تجهیزات روز شنبه حدود ۳۵ دقیقه با بایدن درباره کمک‌های واشنگتن به کشورش بحث و تبادل نظر کرد.

به گفته نیویورک تایمز، رئیس جمهور اوکراین همچنین با استفاده از این تجهیزات ارتباطی قادر است برنامه‌های خود برای سفر به مناطق مختلف را هماهنگ کند.

گفتنی است، روسیه بامداد روز پنجشنبه ۲۴ فوریه عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هدف این عملیات نظامی را "حمایت از افرادی که به مدت هشت سال مورد تجاوز و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته‌اند" نامید.