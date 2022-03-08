برگزاری طرح خانه تکانی فرهنگی و اهدای کتاب در کرمانشاه

معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح خانه تکانی فرهنگی برای چهارمین سال پیاپی در استان کرمانشاه اجرا میشود و در این چهار سال مردم فرهنگ دوست استان عنایت ویژهای به نهاد کتابخانههای عمومی داشته و در تهیه و اشتراک گذاری منابع برای مردم کمک میکنند.
وی افزود: در زمینه اهدای کتاب ۲ طرح در طول سال اجرا میشود که اولین طرح ویژه تمام سال بوده که با شعار «هر کرمانشاهی یک جلد کتاب» اجرایی میشود و در این طرح هر شهروند کرمانشاهی با اهدای یک جلد کتاب به کتابخانههای عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه شهر خود سهیم است.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: طرح بعدی اهدای کتاب ویژه اسفند ماه پایان هر سال است و با شعار «خانه تکانی فرهنگی» اجرایی میشود.
حسنی خونسار بیان کرد: طی سال گذشته در این طرح مردم فرهنگ دوست استان کرمانشاه بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه اهدا کردند و در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز با اهدای بیش از پنج هزار جلد کتاب در توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای آیندگان خود و همنوعان سهیم بودند.
وی گفت: کرمانشاهیان میتوانند با تماس تلفنی با شماره ۳۸۲۱۴۷۲۳ برای اهدای کتابهای خود تماس گرفته و پرسنل نهاد کتابخانهها در اسرع وقت برای دریافت کتابها در محل حاضر میشوند.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه اضافه کرد: در استان کرمانشاه ۸۹ باب کتابخانه عمومی نهادی و ۱۸ باب کتابخانه عمومی مشارکتی فعال با سازمانها دایر است که با نیروهای متخصص در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه فعالیت دارند.
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