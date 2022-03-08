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۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۳۰

وضعیت مصدومیت دانشگر فردا مشخص می‌شود

وضعیت مصدومیت دانشگر فردا مشخص می‌شود

وضعیت مدافع مصدوم استقلال در تمرین فردا مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر یکی از معدود مدافعان میانی تیم استقلال است که برای این تیم باقی مانده و این بازیکن در جریان دیدار با گل گهر مصدوم شد و نتوانست بازی را تا انتها ادامه داده و یکی از تعویض‌های اجباری مجیدی بود.

دانشگر در ریکاوری روز گذشته بدون مشکل حضور پیدا کرد و از آنجایی که آبی پوشان امروز تمرین نداشتند او به استراحت کامل پرداخت و در تمرین فردا توسط تیم پزشکی تست می‌دهد تا وضعیتش مشخص شود.

مجیدی دوست ندارد در آستانه دو دیدار مهم با صنعت نفت و پرسپولیس یکی دیگر از مدافعانش را از دست بدهد. آبی پوشان با همین شرایط هم کمبود مدافع میانی دارند و در صورت غیبت دانشگر مجیدی ناچار می‌شود یک بار دیگر سیستم تیمش را دستخوش تغییر کند.

استقلال در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر میزبان صنعت نفت آبادان است که این بازی از ساعت ۲۰ روز جمعه ۲۰ اسفند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5442271

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