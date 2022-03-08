به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر یکی از معدود مدافعان میانی تیم استقلال است که برای این تیم باقی مانده و این بازیکن در جریان دیدار با گل گهر مصدوم شد و نتوانست بازی را تا انتها ادامه داده و یکی از تعویض‌های اجباری مجیدی بود.

دانشگر در ریکاوری روز گذشته بدون مشکل حضور پیدا کرد و از آنجایی که آبی پوشان امروز تمرین نداشتند او به استراحت کامل پرداخت و در تمرین فردا توسط تیم پزشکی تست می‌دهد تا وضعیتش مشخص شود.

مجیدی دوست ندارد در آستانه دو دیدار مهم با صنعت نفت و پرسپولیس یکی دیگر از مدافعانش را از دست بدهد. آبی پوشان با همین شرایط هم کمبود مدافع میانی دارند و در صورت غیبت دانشگر مجیدی ناچار می‌شود یک بار دیگر سیستم تیمش را دستخوش تغییر کند.

استقلال در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر میزبان صنعت نفت آبادان است که این بازی از ساعت ۲۰ روز جمعه ۲۰ اسفند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.