خبرنگاران قمی در محوطه تاریخی گنبد سبز درخت کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم با حضور در محوطه تاریخ گنبد سبز به مناسبت روز درختکاری و شرکت در پویش درخت دوستی بنشانیم مباردت به کاشت تعدادی درخت مثمر کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد طباطبایی نژاد، مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم در حاشیه این مراسم با تقدیر از حضور خبرنگاران استان در مراسم کاشت درخت اظهار داشت: یکی از مکان‌هایی که ضرورت دارد فضای سبز آنها تقویت شود مکان‌های تاریخی و فرهنگی شهر، همانند محوطه تاریخی گنبد است.

وی گفت: اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ درختکاری نقش مؤثری دارند و امید است توسعه فضای سبز شهر قم روز به روز افزایش یابد چرا که این امر موجب نشاط و شادابی شهروندان خواهد شد.

این برنامه که به همت خانه مطبوعات استان قم تدارک دیده شد، اصحاب رسانه که به همراه خانواده‌های خود در این مراسم شرکت کرده بودند پس از کاشت درخت از مجموعه تاریخی گنبد سبز بازدید کردند.

مجموعه تاریخی باغ گنبدسبز، شامل یک باغچه به نام باغ سبز و سه مقبره با گچبری منحصر به فرد است و سه گنبد این مجموعه محل دفن خاندان صفی از فرمانروایان قم در قرن هشتم است.