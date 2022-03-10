حسن رحیمی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشور افغانستان مأموران گمرکی خود را در مرز یزدان مستقر کرده است و در این راستا به نظر می‌رسد تمایل جدی برای راه اندازی دائمی گمرک در پایانه گمرکی یزدان دارد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه البته هنوز امکانات گمرکی خود را طرف افغانستانی در یزدان مستقر نکرده است، بیان کرد: در روز گذشته چندین کامیون افغانستانی برای بارگیری کالا وارد یزدان شده و ترخیص کالا نیز صورت می‌گیرد.

رحیمی زاده با بیان اینکه پیگیری‌ها ما برای استقرار دائم گمرک افغانستان در یزدان ادامه داد: گفت: پایانه گمرکی یزدان که در شهرستان زیرکوه قرار دارد با پیگیری‌های مستمر مسئولان و متولیان امر در سال ۱۴۰۰ بازگشایی و تنها به صورت خرده فروشی کار انجام می‌شد ولی ما خواهان استقرار گمرک افغانستان و تجارت رسمی از این مرز هستیم.

وی گفت: یزدان یکی از چهار بازارچه مرزی خراسان جنوبی است که سال ۱۳۷۲ در شهرستان زیرکوه ایجاد شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان‌جنوبی درباره تمایل کشور افغانستان برای تجارت از طریق یزدان اظهار کرد: مردم این کشور به واسطه وجود جمعیت زیاد در آن طرف مرز یزدان تمایل دارند و استقرار کارکنان گمرکی نیز دال بر این موضوع است.

رحیمی زاده با بیان اینکه از ۲۱ شهریورماه تا امروز دو هزار و ۱۴۰ تن کالا از یزدان به افغانستان صادر شده است، گفت: ارزش این کالاها یک میلیون و ۳۱ هزار دلار بوده است و برنامه بر این است که در یک هفته آینده نیز دو هزار و ۷۰۰ تن کالای دپو شده نیز از یزدان به کشور همسایه صادر شود.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه اقلام صادراتی نیز بیشتر خوراکی شامل ماکارانی، خامه، رب، بیسکویت و خرما است که از مرز یزدان در شهرستان زیرکوه صادر می‌شود، یادآور شد: در مورد بهانه جویی‌های طرف افغانستانی درباره تراشیپ سوخت و مسائل مرتبط با آن نیز در حال رایزنی هستیم تا آن نیز رفع شود.

وی ادامه داد: البته همچنان تأکید می‌کنم که تنها چند نفر از کارمندان گمرک افغانستان در مرز یزدان مستقر شدند ولی استقرار دائم گمرک کشور همسایه هنوز برای ما قطعی نیست.