به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: دشمنان می‌خواهند با ایجاد تفرقه میان مسلمان اهداف خود را محقق کنند.

وی اضافه کرد: تا زمانی‌که کفر با پرچم کفر در مقابل اسلام می‌ایستد شکست می‌خورد اما زمانی‌که کفر با پرچم نفاق و جنگ مذهبی در مقابل اسلام ایستاد زمینه شکست مسلمانان فراهم می‌شود.

مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با بیان اینکه وحدت اقوام یک نقطه قوت برای کشور محسوب می‌شود افزود: وحدت در نظام جمهوری اسلامی تاکتیک نیست بلکه یک استراتژی است.

وی با تاکید بر اینکه برای خنثی شدن توطئه دشمنان باید وحدت بین شیعه و سنی تقویت شود ادامه داد: تقویت و افزایش همگرایی و هم‌افزایی به توانمندی و اقتدار نظام کمک و نظام اسلامی را در برابر ترفند دشمنان بیمه می‌کند.

کریمی با تاکید بر اینکه خط‌کشی بین هیچ قومی وجود ندارد و همه اقوام در این کشور سهیم، دخیل و شریک هستند خاطرنشان کرد: اتحاد اقوام منجر به قدرتمندی نظام اسلامی و کشور و اتحاد اسلامی شیعه و سنی سبب تقویت دین می‌شود.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت اقوام برای نظام اسلامی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود ادامه داد: در استان بوشهر این امر تحقق یافته و امید می‌رود شاهد این هم‌گرایی و انسجام ملی مذهبی و دینی در کشور باشیم.

مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: با توجه به ظرفیت مهم پارس جنوبی برخی جوانان شهرستان همجوار پارس جنوبی بیکار هستند که باید اشتغال جوانان شهرستان عسلویه و مناطق پیرامونی در اولویت باشد.