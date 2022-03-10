تیم واکنش سریع و امداد و نجات ارتش قله دماوند را فتح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۸ نفر از کوهنوردان ورزیده و منتخب که عضو تیم واکنش سریع و امداد و نجات هیئت کوهنوردی آجا هستند به سرپرستی سرهنگ نادر رمضانخانی رئیس هیئت کوهنوردی آجا اقدام به صعود زمستانی قله ۵۶۷۰ متری دماوند در دمای منفی ۴۰ درجه در تاریخ ۱۰ اسفند ماه کردند.
این صعود در راستای ارتقا توان جسمی و باز آموزی فنون کوهنوردی، جست و جو در کوهستان و نحوه امداد رسانی با موفقیت کامل تحقق یافت.
سرهنگ نادر رمضانخانی رئیس هیئت کوهنوردی ارتش در این خصوص اظهار داشت: هیئت کوهنوردی ارتش در راستای ارتقا توان جسمی و روحی در سال جاری صعود به ۴۰ قله مرتفع ایران را در دستور کار قرار داد که از آن جمله میتوان به قلههای شاخصی مانند دماوند، سبلان و علمکوه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه صعود به تمامی این ۴۰ قله با موفقیت، رعایت ایمنی و نکات بهداشتی انجام شد، افزود: کوهنوردی رشته کاربردی و جزو لاینفک رشتههای ورزشی ارتش است و هیچوقت از ارتش جدا نشده و امکان تعطیلی هم ندارد.
رئیس هیئت کوهنوردی ارتش گفت: اگر تاریخ این رشته را بررسی کنیم میبینیم بنیانگذاران رشته کوهنوردی در ایران ارتشیها بودهاند. در شرایط کنونی که کرونا شیوع پیدا کرده، فعالیت رشتههای پربرخورد ورزشی تعطیل شده اما رشته کوهنوردی همچنان با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام میشود و رشته بسیار خوبی برای ارتقای توان جسمی و روحی کوهنوردان و ارتشیهاست.
رمضانخانی تصریح کرد: در کنار آنکه رشته کوهنوردی در انجام ماموریتهای ارتش به ما کمک میکند، موجب شده کوهنوردان ارتش وظیفه امدادرسانی در کوه را هم به خوبی انجام دهند. کما اینکه کوهنوردان ارتش همواره به کوهنوردان شخصی که در کوه دچار حادثه شدهاند، امدادرسانی کردهاند.
وی افزود: برنامههای کوهنوردی ارتش بر اساس برنامهریزی که از سال قبل تهیه و تنظیم شده، ابلاغ و اجرا میشود. امسال هم صعود به ۴۰ قله مرتفع ایران (۱۰ قله در تهران و ۳۰ قله نزدیک به پادگانهای ارتش در شهرهای مختلف) را در دستور کار کوهنوردان ارتش قرار دادیم. صعود به این ۴۰ قله را بین ۴ نیروی ارتش شامل نیروی زمینی، پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی تقسیم کردیم.
رئیس هیئت کوهنوردی ارتش گفت: به دلیل شیوع کرونا به هیچ عنوان اجازه صعود به قلهها در تیمهای بزرگ ۵۰ تا ۱۰۰ نفر را ندادیم تا هم سلامت کوهنوردان ارتش حفظ شود و هم سلامت سایر کوهنوردان. به همین دلیل مقرر شد در قالب تیمهای کوچک ۱۰ تا ۱۵ نفره کار صعود به ۴۰ قله انجام شود.
رمضانخانی تصریح کرد: شاخصترین صعود ما صعود زمستانی به قله دماوند بود صعودی که شرایط خاصی دارد حضور در دمای منفی ۴۰ درجه و حرکت بر روی برف و یخ تجهیزات و نفرات خاص خود را میطلبد اقدامی که با حضور ۸ نفر از کارکنان منتخب آجا در اسفندماه سال جاری با موفقیت کامل انجام شد.
وی ادامه داد: هیئت کوهنوردی ارتش در مبحث آموزش هم از ابتدای سال جاری فعالیتهای زیادی داشته است البته در کنار رعایت پروتکلهای بهداشتی، مهمترین بحثی که در کوهنوردی باید رعایت کنیم، بحث ایمنی است. اگر ایمنی در کوه رعایت نشود، کوهنورد بلافاصله در کوه جان خود را از دست خواهد داد چون در ارتفاعات کوهستانی نه پزشکی هست نه آمبولانسی.
رئیس هیئت کوهنوردی ارتش گفت: ما در ارتش تاکید زیادی به مسئله آموزش داشتیم و از ابتدای امسال تاکنون ۳۸ کلاس آموزشی اعم از کلاس GPS، قطبنما، کارآموزی کوه پیمایی، سنگ نوردی و کار آموزشی برف و یخ برای کوهنوردان ارتش برگزار کردهایم. به طوری که امسال چندین نفر از کوهنوردان ما موفق به طی کلیه دورهها و اخذ مدرک مربیگری کوهنوردی از فدراسیون کوهنوردی شدند.
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