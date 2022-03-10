تخفیف ۱۰ درصدی میوه و تره بار در جزیره خارگ

محمدرضا دشتی زاده در حاشیه بازدید از بازارچه میوه و تره بار جزیره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از سیاست‌هایی که در بخش ویژه خارگ پیگیری و اجرا می‌شود این است که بتوانیم کالاهای مورد نیاز خود را بدون واسطه، از کانال‌های تولیدکننده محصولات تأمین کنیم و این مسئله منجر به عرضه محصولات با قیمت مناسب به اهالی شریف خارگ می‌شود، که در این زمینه بحث تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده مد نظر است.

وی افزود: البته این کار با همراهی و همگرایی کسبه بازارچه میوه و تره بار خارگ آغاز شده و بهره‌برداران به صورت مستقل این کار را در دستور کار خود قرار داده‌اند و برخی از اقلام به صورت مستقیم از کانون‌های تولید تأمین می‌کنند که این مسئله را باید توسعه داد تا بتوانیم محصولات باکیفیت و ارزان را در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با اشاره اینکه اقلام مورد نیاز شهروندان در نوروز امسال با قیمت و کیفیت مناسب تأمین و عرضه خواهد شد، تصریح کرد: محصولات خود را از کانال‌های تولید در از شهرستان‌های همجوار تأمین خواهیم کرد تا بتوانیم رضایتمندی شهروندان را در پی داشته باشیم.

شهردار خارگ نیز در ادامه این بازدید اظهار داشت: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، نیازمند همکاری و مشارکت آنان در اجرای برنامه‌های پیش بینی شده است و امید است با توکل به خداوند و استفاده از تجارب در ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان شریف خارگ و حتی بازاریان، بتوان گام‌های مؤثر تری برداشت.

شعیب بحرینی افزود: عرضه محصولات باکیفیت و با قیمت مناسب از جمله مواردی است که منجر به مراجعه شهروندان به این بازارچه میوه و تره بار شده و یکی از عوامل ایجاد ثبات بر محصولات مورد نیاز شهروندان در سطح شهر خارگ فعالیت بازارچه میوه و تره‌بار است که روند توسعه و کیفیت اجناس باید تداوم داشته باشد.

شهردار خارگ تصریح کرد: باید از فرصت‌های شغلی استفاده کرد، شورای شهر و شهرداری آمادگی دارد در راستای ساماندهی مشاغل شهری، را در این راه مساعدت و یاری کند.

هادی یحیایی نماینده صمت در جزیره نیز اظهار داشت: یکی از مهمترین بخش‌های این طرح همراهی اصناف برای ثبات و کنترل قیمت‌ها است که امیدواریم مانند سال‌های قبل شاهد این همکاری خوب باشیم.

وی افزود: مردم نگرانی و دغدغه از بابت تأمین اقلام مورد نیازشان در میوه شب عید نداشته باشند چرا که سهمیه با توجه به عملکرد سال‌های قبل در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با همگرایی و هم افزایی صورت گرفته اصناف بازارچه میوه و تره بار تخفیف حداقل ۱۰ درصدی میوه و تره بار را نسبت به قیمت‌های پیشین بر روی تابلوهای خود اعمال کردند همچنین سازوکارهای کاهش هزینه‌ها اعم از حمل و نقل و …که مستقیماً بر قیمت میوه و تره بار در خارگ تأثیر دارد، به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.