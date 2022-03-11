طوفان شمال کرمان را درنوردید/ ریزگردها این بار از یزد آمدند

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شرق و شمال کرمان تحت تأثیر استان‌های مجاور هر از چند گاهی درگیر شن‌های روان و ریزگردها قرار می‌گیرد اما مهار این چالش در برنامه‌های مدیران استان کرمان هیچ جایی ندارد.

در حالی دو روز گذشته طوفان شن ناشی از بادهای سیستان بلوچستان شرق استان را زیر سایه ریزگردهای قرار دارد و ۲۱ استان در محاصره طوفان شن قرار گرفتند که شهر ریگان در آستانه نوروز به شهری مملو از شن‌های روان تبدیل شد.

انار زیر خاک رفت

برخی از محله‌های شهر ریگان به خصوص در مجاور کویر زیر شن فرو رفته‌اند.

بی عملی مدیران استان و در سطح ملی برای رفع این مشکل به علامت سوال بزرگی در ذهن مردم استان کرمان تبدیل شده است

هر چند بی عملی مدیران استان و در سطح ملی برای رفع این مشکل به علامت سوال بزرگی در ذهن مردم استان کرمان تبدیل شده است که این بار از سمت کویر یزد طوفان شدید شهرستان‌های انار و رفسنجان را در برگرفت و از صبح امروز جاده انار به یزد که راه اصلی ارتباطی کرمان به استان یزد و مرکز کشور است را مسدود کرد.

طبق گزارش میدانی خبرنگار مهر در شهر انار در شمال کرمان این شهر ۳۴ هزار نفری مملو از شن شده است و سرعت طوفان به حدی است که عبور و مرور در جاده‌های فرعی و سطح شهر نیز به سختی انجام می‌شود.

مسافران در جاده انار - یزد گرفتار شده‌اند

دید افقی در این شهر به کمتر از ۱۵ متر رسیده است اما در جاده منتهی به یزد دید افقی به کمتر از ۵ متر رسیده است و بسیاری از خودروهای عبور در راه مانده‌اند و جاده مسدود شده است.

برخی از مسافران خود را به شهر انار رسانده‌اند اما همچنان بسیاری در کنار جاده نیز به امدادرسانی دارد و امدادگران هلال احمر، اورژانس و راهداری و پلیس راه در راه امدادرسانی به مردم هستند.

شکستن درختان و شیشه‌ها نیز گزارش داده شده و از مردم خواسته شده است در صورت امکان از خانه‌ها خارج نشوند.

سرعت طوفان در رفسنجان نیز قابل توجه است و رفت و آمد در جاده رفسنجان به کرمان و رفسنجان به انار نیز به سختی انجام می‌شود.

در شهر کرمان نیز از صبح امروز وزش باد تشدید شده و ریزگردها و گرد و غبار مرکز استان را نیز فرا گرفته است.

طوفان در شمال کرمان تا فردا ادامه دارد

حمیده حبیبی، رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: روز گذشته نیز هشدار لازم در خصوص بروز طوفان در شمال استان داده شد ضمن اینکه در روزهای اخیر انار به دلیل وزش طوفان با ریزگردها درگیر شده بود.

وی گفت: هشدارهای لازم به مسئولان و مردم برای اتخاذ تدابیر ایمنی داده شده بود و به خصوص در خصوص رفت و آمد در جاده انار – یزد داده شد.

وی ادامه داد: همجواری شهر انار با کویر یزد موجب بروز ریزگردها و طوفان شن شده است و یکی از کانون‌های جدی ریزگردها در مرکز کشور این منطقه است که برخی از مواقع در طول سال شهرستان‌های شمالی کرمان را نیز درگیر می‌کند.

وی گفت: طوفان همچنان در این منطقه ادامه دارد و شاهد وزش باد شدید خواهیم بود و این وضعیت تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه تا کنون شاهد بروز تصادف و سانحه شدید در جاده انار به یزد نبودیم اما شاهد بروز مشکلات تنفسی در راه ماندگان هستیم.

پس از دریافت بروز مشکل در این جاده ۶ تیم فوریت‌های پزشکی به منطقه اعزام شد و در حال امداد رسانی به مردم هستند و همکارانمان در رفسنجان، انار و شهربابک در آماده باش قرار دارند

سید محمد صابری افزود: پس از دریافت بروز مشکل در این جاده ۶ تیم فوریت‌های پزشکی به منطقه اعزام شد و در حال امداد رسانی به مردم هستند و همکارانمان در رفسنجان، انار و شهربابک در آماده باش قرار دارند.

وی از مردم خواست به هیچ عنوان تا فروکش کردن طوفان در جاده‌ها حضور نیابند.

وی در خصوص تعداد در راه ماندگان گفت: هنوز آمار مشخصی در این زمینه اعلام نشده است اما شعاع دید بسیار کم شده و میزان آلودگی هوا نیز بسیار بالاست.

ستاد بحران تشکیل شد / ‏‬ مردم در خانه‌ها بمانند

مجید سعیدی، مدیرکل ستاد بحران استان کرمان نیز گفت: از روز گذشته اطلاعیه لازم برای افزایش سطح آمادگی به دستگاه‌های مختلف و فرمانداری‌ها اعلام شد.

وی از تشکیل ستاد بحران در انار خبر داد و گفت: طوفان تاکنون تلفات جانی نداشته و در خصوص تلفان مالی نیز هنوز برآوردی صورت نگرفته است.

وی توصیه کرد: مردم در خانه‌ها بمانند و به خصوص گروه‌های در معرض خطر از حضور در فضای باز خودداری کنند.

وی از آماده باش کامل دستگاه‌های امدادی خبر داد و گفت: امدادرسانی به در راه ماندگان در حال انجام است.

توصیه دانشگاه علوم پزشکی به مردم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در اطلاعیه‌ای از مردم خواست برای جلوگیری از هر گونه حادثه تا پایان بروز طوفان در خانه‌ها بمانند.

در این اطلاعیه به مردم توصیه شده است؛

۱- در زمان وزش طوفان و تند بادهای شدید، حتی الامکان از خانه خارج نشوید.

۲- از تردد با دوچرخه و موتورسیکلت در سطح معابر و خیابان‌ها خودداری نمایید.

۳ -از ایستادن زیر ساختمان‌های درحال ساخت، داربست‌های فلزی تابلوهای تبلیغاتی، پل‌های عابر پیاده و ساختمان‌های دارای نمای فلزی و شیشه خودداری نمایید.

۴- از تیرهای برق و خطوط انتقال برق فاصله بگیرید

۵- از سیم و کابل‌های آویزان فاصله بگیرید.

۶- اشیا و اجسامی که احتمال فرو افتادن آنها وجود دارد از قبیل گلدان‌ها را از بالکن‌ها و لبه پنجره‌ها جمع آوری نمایید

۷- از حضور کودکان در فضاهای باز، پارک‌ها و اماکن تفریحی خودداری کنید.

۸- کودکان و افراد سالمند و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از تردد در معابر و فضاهای باز خودداری کنند.

۹- در زمان وزش طوفان و به دلیل احتمال قطع برق، از آسانسور استفاده نکنید.

۱۰- در صورتی که در هنگام وزش طوفان در حال رانندگی هستید خودروی خود را به سمت راست خیابان و در جهت وزش بادمتوقف نموده و چراغ‌های هشدار دهنده خودرو را روشن نمایید.

۱۱- رانندگان در زمان وقوع طوفان مراقب عابران پیاده باشند و چراغ‌های مه شکن را روشن نمایند.

۱۲- در صورتی که وزش طوفان و تندباد با خیزش گرد و غبار همراه است از دستمال مرطوب برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به دهان و بینی استفاده نمایید.

۱۳- از پنجره و شیشه‌های منزل فاصله بگیرید.

۱۴- در صورتی که در مناطق در معرض شدید طوفان سکونت دارید درب و پنجره‌های منازل خود را با بست‌های قوی و تخته‌های چوبی مستحکم نمایید.

۱۵- باتوجه به احتمال کنده شدن کلاهک‌های Hبخاری ها و سیستم‌های گرما مرتب لوله‌های بخاری را چک کرده و از سالم بود مسیر خروج دود کش‌ها اطمینان حاصل کنید تا با مسمومیت با گازcoمواجه نشوید.