جعفر الصدر نامزد احتمالی مورد توافق برای نخست وزیری عراق کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عراقی اعلام کردند که هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر بر سَر معرفی «جعفر الصدر» گزینه مد نظر این جریان برای تصدی پست نخست وزیری، به توافق اولیه رسیده‌اند.

براساس این گزارش، پیشتر گفته شده بود که مقتدی صدر رهبر جریان صدر قصد دارد پسر عموی خود جعفر صدر (سفیر عراق در لندن) را به عنوان گزینه نخست وزیری عراق معرفی کند دولت بعدی معرفی می‌کند و هیئت هماهنگی هم روز شنبه برای بحث و تبادل نظر در مورد این موضوع تشکیل جلسه می‌دهد.

جعفر الصدر کیست؟

جعفر محمدباقر الصدر (زادهٔ ۱۹۷۰ در نجف) سیاستمدار، فقیه و حقوقدان شیعه اهل عراق است. جعفر صدر تنها پسر محمدباقر صدر فقیه برجسته عراقی بود که در هنگام اعدام پدرش در زمان حکومت صدام حسین ۱۰ سال سن داشت.

پس از آن در حوزه تحصیل کرد، به کسوت روحانیت درآمد و از نزدیکان پسرعموی پدرش سید محمد صدر مرجع تقلید مهم شیعیان عراق شد.

سید محمد صدر یک سال پیش از ترورش در سال ۱۹۹۸ او را پنهانی به قم فرستاد تا دفتر نمایندگی‌اش در این شهر را تأسیس کرد اما این دفتر هرگز پا نگرفت و جعفر به لبنان رفت، از لباس روحانیت درآمد و پس از مدتی برای تحصیل در رشتهٔ حقوق به لندن رفت.

جعفر صدر پس از بازگشت به عراق در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ شرکت کرد و به‌جای آن که مانند دیگر نزدیکانش در فهرست جریان صدر قرار گیرد به ائتلاف دولت قانون پیوست و کاندیدای پنجم این ائتلاف در استان بغداد بود.