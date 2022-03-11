به گزارش خبرنگار مهر، آرش جابری شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در حاشیه جشن قهرمانی گیتی پسند در لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: قهرمانی تیم گیتی پسند را به جامعه فوتسال کشور و مردم خوب اصفهان تبریک می گویم، لیگی که پیش رو داشتیم با توجه به برگزاری جام جهانی وقفه‌ای چهل روزه در هفته‌های سوم و چهارم داشتیم.

وی افزود: جا دارد از تلاش ۱۴ باشگاه که با سازمان لیگ و تیم ملی همکاری کردند، تشکر کنم، یک هفته هم به خاطر شرایط کرونایی که برای باشگاه تیم مس سونگون ایجاد شد لیگ تعطیل شد اما خدا را شکر برنامه لیگ را پیش بردیم و به پایان رساندیم.

سرپرست سازمان لیگ فوتسال ادامه داد: امسال به لحاظ مشکلات انضباطی یازده پرونده انضباطی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کردیم و منجر به صدور رأی شد که نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیری داشت، همچنین رضایت مندی از بحث داوری از طرف باشگاه‌ها به عینه مشهود بود که از داوران تشکر می‌کنم.

وی اضافه کرد: مورد دیگر پخش اکثر مسابقات لیگ برتر فوتسال از شبکه‌های استانی و شبکه ورزش بود که این مورد را به فال نیک می‌گیریم، قطعاً کاستی‌هایی داشتیم که عزیزان در رسانه و کارشناسان مطرح کنند با جان ودل قبول می‌کنیم.

جابری در خصوص فصل آینده لیگ فوتسال گفت: فصل اتی مسابقات برای ما سخت خواهد بود هم مقدماتی جام ملت‌ها اسیا، مرحله نهایی جام ملت‌های اسیا و همچنین جام باشگاههای اسیا که در ۷ ماه اول ۱۴۰۱ خواهد بود که نیازمند یک هم اندیشی با کادر فنی تیم ملی فوتسال و کمیته فوتسال هستیم که انشالله این هفته این جلسه را برگزار خواهیم کرد و پس از ان برنامه کامل مسابقات ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مبنی بر اعلام زمان نقل و انتقالات زمان قرعه کشی و شروع مسابقات را خواهیم داشت.