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۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۱۴

معاون مرکز جذب وزارت علوم:

فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت ۱۴۰۱ کلید خورد

فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت ۱۴۰۱ کلید خورد

معاون مرکز جذب وزارت علوم گفت: فراخوان اردیبهشت ماه جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها ۱۴۰۱ کلید خورد. دانشگاه هایی که ۶۰ درصد مراحل فراخوان قبلی را به پایان رسانده اند، می توانند اعلام نیاز کنند.

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور که تا ۶۰ درصد مراحل فراخوان قبلی را به پایان رسانده‌اند تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مرکز جذب وزارت علوم به نشانی ttps://applicant.markazjazb.ir برای جذب هیأت علمی اعلام نیاز کنند.

وی ادامه داد: بررسی اعلام نیاز دانشگاه و تخصیص ظرفیت توسط مرکز نظارت و ارزیابی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ آغاز و تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

جعفری افزود: دانشگاه‌ها نیز از ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ الی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به تطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت خواهند پرداخت و فرایند ثبت‌نام متقاضیان برای جذب در دانشگاه‌ها نیز از ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و اجرایی مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم در پاسخ به این سوال که چند درصد دانشگاه‌ها نتایج نهایی انتخاب شوندگان فراخوان جذب آبان ۱۴۰۰ را اعلام کرده‌اند نیز گفت: متوسط ۶۰ درصد دانشگاه‌ها مراحل فراخوان قبلی را به پایان رسانده‌اند، مابقی دانشگاه‌ها نیز زمانی که ۵۵ درصد مراحل فراخوان قبلی را به پایان رسانده باشند می‌توانند در فراخوان شرکت کنند.

کد مطلب 5445266
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
      5 0
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      حتم حتما حتما از نظر روانی هم اساتید انتخابی چک شوند

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