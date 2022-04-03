رصد عملکرد دانشگاه ها در جذب اعضای هیات علمی در سال جدید

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویتهای مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم در سال ۱۴۰۱ گفت: سعی ما این است که در سال جدید پروندههای جذب را به بروز رسانی کنیم و همچنین یک سری از فعالیتها، مانند بصیرت افزایی اساتید، مغفول مانده که در سال جدید راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: در بحث فراخون جذب نیز برنامه داریم یک سری شاخصهایی را استخراج کرده و بر اساس آن شاخصها، به متقاضیان جذب امتیاز داده و سپس به دانشگاهها معرفی کنیم.
معاون برنامهریزی و امور اجرایی مرکز جذب اعضای هیأت علمی یادآور شد: همچنین عملکرد دانشگاهها در جذب متقاضیان نیز امسال به طور کامل رصد خواهد شد.
وی افزود: البته عملکرد دانشگاهها در جذب همیشه رصد می شده است اما در سال جاری این برنامه در اولویت برنامههای جذب خواهد بود.
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