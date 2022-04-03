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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۸:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

رصد عملکرد دانشگاه ها در جذب اعضای هیات علمی در سال جدید

رصد عملکرد دانشگاه ها در جذب اعضای هیات علمی در سال جدید

معاون برنامه‌ریزی و امور اجرایی مرکز جذب اعضای هیأت علمی از رصد کامل عملکرد دانشگاه‌ها در جذب متقاضیان در سال جدید خبر داد.

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت‌های مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم در سال ۱۴۰۱ گفت: سعی ما این است که در سال جدید پرونده‌های جذب را به بروز رسانی کنیم و همچنین یک سری از فعالیت‌ها، مانند بصیرت افزایی اساتید، مغفول مانده که در سال جدید راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: در بحث فراخون جذب نیز برنامه داریم یک سری شاخص‌هایی را استخراج کرده و بر اساس آن شاخص‌ها، به متقاضیان جذب امتیاز داده و سپس به دانشگاه‌ها معرفی کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اجرایی مرکز جذب اعضای هیأت علمی یادآور شد: همچنین عملکرد دانشگاه‌ها در جذب متقاضیان نیز امسال به طور کامل رصد خواهد شد.

وی افزود: البته عملکرد دانشگاه‌ها در جذب همیشه رصد می شده است اما در سال جاری این برنامه در اولویت برنامه‌های جذب خواهد بود.

کد مطلب 5450885
زهرا سیفی

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    نظرات

    • ه IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      سلام واحد کمیسون موارد خاص و نقل انتقالات م خوبه ی بازنگری یا اصلاح بشه و به مشگلات دانشجویان مخصوصا دختر در آموزش مهمانی و انتقال که توجه نمیشه یل بی اهمیت بهش هستن بررسی دقیق و کار مردم انجام شه روسا دانشگاه‌ها کاه عوض شدن که کار بدتر شده و مونده زمین رسیدگی و از لجبازی باند بازی و سلیقه ای نشه
    • حمید اتحادی IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
      0 0
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      امیدواریم اعضای هیئت علمی بر اساس ضوابط و نه روابط برگزیده شوند و همانطور که گفته می شود بر اساس فراخوان مرکز جذب و با شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
    • ح IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
      0 0
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      دانشگاه فنی وحرفه ایکه گل کاشت مدرسین حق تدریس با سابقه بالا رو به کارمند کرد این طور بود که کلی تجربه واستعداد از بین رفت

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