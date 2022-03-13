به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داوری، بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: ضدعفونی کردن معابر در اوایل ورود کرونا به کشور آتش نشانان این موضوع را به صورت تخصصی انجام دادند.

وی افزود: طی ۲ سال گذشته حدود ۶۰ درصد پرسنل سازمان آتش نشانی به کرونا مبتلا شدند و ۳ نفر از همکاران را به دلیل کرونا از دست دادیم.

داوری بیان کرد: برنامه برای اضافه شدن ۱۲۰ دستگاه خودروی سبک اطفایی به سازمان آتش نشانی تهران داشتیم که تا امروز ۷۰ خودرو راه اندازی و به مجموعه اضافه شده است.

تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی تهران به ۱۳۴ عدد رسید

رئیس سازمان آتش نشانی گفت: ۵ ایستگاه به تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی تهران اضافه و تا دو ماه آینده دو ایستگاه دیگر هم اضافه می‌شود و تعداد ایستگاه‌ها به ۱۳۴ ایستگاه می‌رسد، البته برای سال ۱۴۰۱ برنامه داریم که ۲ ایستگاه دیگر هم اضافه شود.

وی خاطرنشان کرد: ۲۳ هزار ساختمان مهم تهران مورد بررسی قرار گرفتند و همچنان ۱۲۹ ساختمان داریم که شرایط پرخطری دارند، نیازمند همگرایی دیگر سازمان‌ها به جز شهرداری هستیم تا این ساختمان‌ها ایمن شوند.

داوری با اشاره به اینکه نیاز به اصلاح قوانین در زمینه برخورد با ساختمان‌های ناایمن داریم، گفت: ۹ هزار و ۶۰۰ ساختمان پرخطر داریم که البته نسبت به آن ۱۲۹ ساختمان وضعیت کمی بهتری دارند.

رئیس سازمان آتش نشانی تهران گفت: برای ۷ هزار شهروند آموزش‌های سطح c داده شده است و به تعداد شهروند داوطلب آتش نشان اضافه شد.

اجرای موفق طرح پلاک ایمن در پایتخت

وی گفت: طرح پلاک ایمن که از مهرماه امسال اجرا شده است مبنی بر خود ارزیابی شهروندان بر اساس وضعیت زندگیشان است. بر اساس اطلاعاتی که خود شهروندان به سازمان آتش نشانی ارسال می‌کنند یک توصیه نامه برای آنها ارسال می‌شود.

داوری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه هدف سازمان آتش نشانی تهران از اصلاح قوانین چیست، گفت: ایمن کردن هزینه دارد، ما موافق پلمب کردن هیچ ساختمانی نیستیم اما هدفمان از اصلاح قوانین تعیین تکلیف جدی برای دستگاه‌ها و مالکان است.

وی ادامه داد: هدفمان از اصلاح قوانین این است که علاوه بر تعیین تکلیف جدی تر برای دستگاه‌ها، مالکین ملزم به رعایت قوانین شوند و با هر فرد و نهادی حتی خود ما هم در صورت عدم انجام وظایف برخورد شود.

آتش نشانان حادثه پلاسکو شهید محسوب شدند

رئیس سازمان آتش نشانی تهران با عنوان این مطلب همکاران ما که در پلاسکو جان خود را از دست دادند «شهید» شناخته شدند، افزود: برای ساخت پلاسکوی جدید همه ضوابط انجام شده و نگاه سخت گیرانه ای بوده است. ما شرط کردیم بعد از بهره برداری هم باز پلاسکو مورد ارزیابی قرار بگیرد. ۳ ماه آینده مجدد پلاسکو را بازدید می‌کنیم و اگر نقصی در موارد ایمنی پیش آمده باشد اعلام می‌کنیم.

۶ دقیقه‌ای به صحنه حادثه می رسیم

داوری با اشاره با اینکه از لحظه اعلام حادثه تا زمانی که آتش نشانان سوار بر ماشین شوند و حرکت کنند حدود ۲ دقیقه طول می‌کشد، تصریح کرد: طبق استاندارد بین ۴ تا ۶ دقیقه در نظر گرفته می‌شود تا ماشین‌های آتش نشانی به محل حادثه برسند، در آتش نشانی تهران زمان رسیدن به محل حادثه حدود ۶ دقیقه است.

رئیس سازمان آتش نشانی تهران گفت: ارتفاع نردبان‌هایی که در عملیات اطفا استفاده می‌شود ۶۴ متر است و عدد قابل قبولی است چراکه در کشورهای دیگر ارتفاع نردبانان به ۴۰ متر هم نمی‌رسد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه خواهش ما این است که شهروندان به نقش ایمنی توجه بیشتری داشته باشند گفت: متأسفانه حادثه باورپذیر شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه دو سال فعالیت‌های چهارشنبه سوزی تعطیل بوده این احتمال وجود دارد که حضور پررنگ‌تری را داشته باشیم قطعاً نیاز است که احتیاط بیشتری وجود داشته باشد. همینطور جوانان و نوجوان باید این را بدانند که این هیجانات یک عمر پشیمانی را به بار می‌آورد. تا به حال در تهران تعداد کمی حادثه داشتیم که دو مورد حادثه انفجار مواد محترقه بوده و چهار مصدوم داشته است. امیدواریم با کمی مراقبت و احتیاط حادثه‌ای رخ ندهد.