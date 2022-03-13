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۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۰۶

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران:

۲سارق حرفه ای لوله و تأسیسات شرکت نفت در گچساران دستگیر شدند

۲سارق حرفه ای لوله و تأسیسات شرکت نفت در گچساران دستگیر شدند

گچساران- سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران گفت: دو سارق حرفه ای لوله و تأسیسات شرکت نفت در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خادمیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع چند فقره سرقت لوله و تأسیسات شرکت نفت در سطح شهرستان گچساران موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی بابا کلان این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان کرد: مأموران با انجام گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، دو سارق را شناسایی و دستگیر و یک دستگاه خودروی وانت نیسان متعلق به آنها را نیز توقیف کردند.

خادمیان افزود: مقادیری تأسیسات مربوط به شرکت نفت از متهمان کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5446109

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