مستند مسابقه «سرباز حاج قاسم» در دست تولید/ رحمتی به پشت صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانهای صداوسیما، یکی از جلوههای روزآمدسازی برنامههای تلویزیونی، تولید آنها به شیوه رئالیتیشو است و برنامههایی که در این گونه ساخته شدهاند جزو پربینندهترین محتواهای تصویری محسوب میشوند.
یکی از شبکههای استانی برای تولید یک رئالیتیشو با حال و هوای نظامی، وارد میدان شده و قرار است به زودی شاهد پخش مستند مسابقه «سرباز حاج قاسم» باشیم که توسط صدا و سیمای مرکز کرمان تولید میشود.
این مسابقه در ۲۶ قسمت ۳۵ دقیقهای در حال ساخت است و شرکتکنندگان آن هم بعد از فراخوان و انجام مصاحبه و سنجش آمادگی بدنی از بین ۱۵۰ نفر داوطلب از گردانهای مختلف بسیج استان کرمان انتخاب شدهاند.
با توجه به اهمیت تولید برنامههایی از این دست، محمد مهدی رحمتی سرپرست معاونت امور استانهای رسانه ملی با حضور در جزیره فارور از پشت صحنه و روند تولید این مسابقه بازدید کرد.
وی در رأس هیئتی متشکل از ابوذر زارع رئیس مرکز صیانت و حفاظت و حسین قرائی مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی و با همراهی علی رمضانی مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان در محل تصویربرداری حاضر شد و با تهیهکننده و کارگردان و سایر عوامل تولید «سرباز حاج قاسم» به گفتوگو نشست.
رحمتی بعد از بازدید از روند تولید این مستند مسابقه به ضرورت تولید برنامههایی با محوریت علاقمندی و سلایق قشر نوجوان و جوان اشاره و بیان کرد: تولید مسابقههای تلویزیونی که موضوعاتی غیر از اطلاعات عمومی را ملاک و معیار ارزیابی و داوری قرار میدهند، از چند سال قبل در صداوسیما آغاز شده و این جریان باید در شبکههای استانی هم توسعه یابد، زیرا سبکهای برنامهسازی به روز آوری شدهاند و مخاطبان هم چنین برنامههایی را بیشتر میپسندند ضمن اینکه تجربه هم نشان داده تولید مستند مسابقههایی که عملیاتهای نظامی را شبیهسازی میکنند، با اقبال مواجه میشوند چون هیجان، تعلیق و کشش لازم در آنها وجود دارد.
وی همچنین به سوژهیابی صحیح برای تولید این دست مسابقات پرداخت و گفت: تولید مسابقهای به نام نامی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، حاکی از توجه مدیران تصمیمگیر و هنرمندان دخیل در پروژه به مقولاتی است که برای جامعه امروز ما دارای اهمیت و جایگاه هستند.
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