مدیریت توزیع اقلام تنظیم بازار شب عید در نهاوند با جدیت انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سلگی یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان نهاوند گفت: برای توزیع برنج، تعداد ۴۴ مرکز در این شهرستان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در این زمینه که تاکنون بالغ بر ۲۳۱ تن برنج توزیع شده و ۲۷۱ تن نیز توزیع خواهد شد، افزود: باید مدیریت توزیع اقلام تنظیم بازار شب عید با جدیت انجام شود و با توجه به روزهای پایانی سال نظارت بیشتر و جدی بر بازار جهت رفاه حال مردم توسط بازرسان انجام شود.
سرپرست فرمانداری نهاوند افزود: از ۴۰ تن سهمیه مرغ شهرستان نهاوند تاکنون بالغ بر ۳۳ تن توزیع و مابقی در حال توزیع است.
سلگی در ادامه، با تاکید بر اینکه باید بازار اقلام اساسی به طور جد رصد شود، خاطرنشان کرد: نظارت بر نانوائیها و اطلاعرسانی کشیکهای نوروز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر نظارت دقیق و جدی بر بازار شب عید جهت رفاه مردم، اظهار کرد: امسال جهت نظارت بیشتر و راحتی مردم تعداد غرفههای توزیع میوه افزایش یافته و در تمام سطح شهر فعال باشند.
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