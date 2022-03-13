مدیریت توزیع اقلام تنظیم بازار شب عید در نهاوند با جدیت انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سلگی یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان نهاوند گفت: برای توزیع برنج، تعداد ۴۴ مرکز در این شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه که تاکنون بالغ بر ۲۳۱ تن برنج توزیع شده و ۲۷۱ تن نیز توزیع خواهد شد، افزود: باید مدیریت توزیع اقلام تنظیم بازار شب عید با جدیت انجام شود و با توجه به روزهای پایانی سال نظارت بیشتر و جدی بر بازار جهت رفاه حال مردم توسط بازرسان انجام شود.

سرپرست فرمانداری نهاوند افزود: از ۴۰ تن سهمیه مرغ شهرستان نهاوند تاکنون بالغ بر ۳۳ تن توزیع و مابقی در حال توزیع است.

سلگی در ادامه، با تاکید بر اینکه باید بازار اقلام اساسی به طور جد رصد شود، خاطرنشان کرد: نظارت بر نانوائی‌ها و اطلاع‌رسانی کشیک‌های نوروز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر نظارت دقیق و جدی بر بازار شب عید جهت رفاه مردم، اظهار کرد: امسال جهت نظارت بیشتر و راحتی مردم تعداد غرفه‌های توزیع میوه افزایش یافته و در تمام سطح شهر فعال باشند.