نواقص پل های خراسان شمالی برای جلوگیری از آسیب های سیل رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حسین نژاد ظهر یکشنبه در ستاد پیشگیری از بحران خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات و مسائل حوزه بحران استان با ارائه برنامه‌های اجرایی از سوی دستگاه‌های متولی استان حل می‌شود.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان باید برای بروز هر حادثه و بحرانی هدف گذاری داشته باشند و با انجام اقدامات عمرانی لازم، کشور را نسبت به این موضوعات حساس کنند.

وی در خصوص حوزه پیشگیری از خطرات سیل نیز گفت: آگاه سازی دستگاه‌های اجرایی به مردم در خصوص بروز سیل در بستر رودخانه‌ها و نصب علائم هشدار دهنده ضرورت دارد.

حسین نژاد خاطر نشان کرد: دستگاه‌های متولی استان باید نسبت به کنترل، بازبینی، رفع نواقص و بازگشایی پل‌ها و آبراهه‌ها هم اقدامات لازم را انجام دهند.

وی بر ضرورت بیمه محصولات کشاورزی نیز تاکید کرد و افزود: فرهنگ سازی و ترویج این موضوع باید از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی استان انجام شود.

گفتنی است گزارش وضعیت جوی استان، ارائه طرح شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی کشور و گزارش وضعیت رودخانه‌ها و سدهای استان و بررسی عملکرد بازسازی مناطق زلزله زده از دستور کارهای این نشست بود.