به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (یکشنبه) در جلسه هیئت دولت با اشاره به ایام پایان سال و آغاز مسافرت‌های نوروزی تأکید کرد: دستگاه‌های مربوط به ویژه وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری بر قیمت بلیت وسایل نقلیه هوایی، ریلی و جاده‌ای و نیز قیمت‌گذاری در اقامتگاه‌ها، نظارت دقیق داشته باشند تا در حق مردم اجحاف نشود.

رئیس‌جمهور با اشاره به پرتاب موفق ماهواره نور، اقدام دانشمندان کشورمان در دستیابی به فناوری پیشرفته حضور در فضا را بسیار ارزشمند و افتخارآفرین دانست و اظهار کرد: دستیابی به این فناوری از جمله جلوه‌های اقتدار ملی است که با همت نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجموعه وزارت ارتباطات به دست آمده است و باید با قوت بیشتر ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت توجه ویژه به خانواده شهیدان و ایثارگران، گفت: فرهنگ شهید و شهادت، آثار ماندگاری در تعالی فرهنگی جامعه دارد و نباید از ترویج روحیه ایثار و گذشت غفلت شود ضمن آنکه همه مسئولان و مدیران، اخلاص و مجاهدت شهیدان والامقام را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

وی در ادامه تأکید کرد: خدمتگزاری به خانواده شهیدان و ایثارگران از افتخارات دولت مردمی است و باید به نحوی عمل شود که خانواده شهدا و ایثارگران، مشکل نداشته باشند.

رئیس‌جمهور، همچنین تلاش برای حضور فعال در بازار کشورهای همسایه و منطقه را مورد تأکید قرار داد و گفت: در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و لازم است با توجه به شرایط موجود برنامه‌ریزی جامعی برای حضور فعال‌تر و گسترده‌تر رقم بخورد.