محیط زیست و امور مالیاتی در مورد صنایع آلاینده اراک پاسخگو نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدوحید میرنظامی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بیش از ۶ ماه از دوره ششم شورای شهر اراک گذشته و بنا گذاشتیم که به صورت ادواری با رسانه‌ها گفتگو کنیم و آنچه که نتیجه زحمت همکاران ما در شوراست را به سمع و نظر موکلین خود برسانیم.

وی ادامه داد: همراهی و همکاری با رسانه‌ها و جراید و گروه‌های رسانه‌ای یکی از رسالت‌های شورای شهر در کنار فعالیت‌های ذاتی شوراست تا مردم را در جریان زحمات، مسائل و مصوبات قرار بگیرند.

رئیس شورای شهر اراک افزود: در مدتی که در خدمت شهروندان اراک بودیم تقریباً ۱۶۲ مصوبه در ۳۲ جلسه داشتیم که مهمترین آنها خریداری اتوبوس به مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان است که در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقا خدمات عمومی و رضایت شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی این مبلغ اختصاص پیدا کرد.

میرنظامی بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی را از دیگر اقدامات شورای شهر برشمرد و گفت: حدود ۱۰ دستگاه اتوبوس را برای بازسازی کامل به تهران فرستادیم و با پیگیری شورای شهر و شهرداری نامه دریافت ۲۲ دستگاه امروز از وزارت کشور ارسال شده است.

وی تصریح کرد: تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات ۱۴۰۱ با نگاه توجه به مناطق محروم و عدالت محوری از دیگر اقدامات شورای شهر اراک است.

رئیس شورای شهر اراک با اشاره به تشکیل ستاد سازماندهی اراضی ۹۰ هکتاری اظهار کرد: اراضی ۹۰ هکتاری کوی رضوی یکی از پلاک‌های ارزشمند که در بهترین نقاط شهر است که با اراده شورای شهر تعیین تکلیف می‌شود تا به رفع دغدغه مردم در موضوع مسکن کمک شود.

میرنظامی ادامه داد: تصویب لایحه تشویقی پرداخت عوارض به مناسبت دهه فجر از دیگر اقدامات شورای شهر است که ۴۰% تخفیف به همت اعضای شورای شهر مصوب و به شهرداری ابلاغ شد که در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.

وی اظهار کرد: تصویب مجوز خرید سه دستگاه خودروی آتش نشانی و خرید دوربین‌های پایش تصویری در سطح شهر و افزایش بودجه شهرداری به اجرای طرح هوشمند سازی ناوگان اتوبوسرانی دیگر اقدامات شورای شهر است.

رئیس شورای شهر اراک بیان کرد: دیگر اقدامات شورای شهر اراک تصویب اختصاص تسهیلات بانکی به غرفه‌داران بدهکار شهرداری بود که در ایام کرونا بسیاری از غرفه داران توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشتند که برای گرفتن تسهیلات و پرداخت بدهی به بانک عامل معرفی شدند.

میرنظامی با اشاره به رویکرد فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: کمک به تیم‌های ورزشی فعال در حوزه‌های مختلف ورزشی در شهر اراک است و ارقام بیانگر این هست که ما نسبت به گفته خود وفادار بودیم و باشگاه‌های مختلف که به دنبال جذب جوانان هستند کمک کردیم.

میرنظامی ادامه داد: طبق قرارداد در پروژه میدان مقاومت عقب ماندگی زمانی نداریم و این تقاطع تا پایان سال آماده بهره برداری خواهد شد، همچنین با توجه به تعدد پروژه‌های نیمه کاره ثقل کار ما در سال آینده این است که پروژه میدان امام حسین (ع) را سریع‌تر به انجام برسانیم.

رئیس شورای اسلامی اراک بحث پرداخت سهم شهرداری از عوارض آلایندگی صنایع را یکی از مطالبات جدی حوزه مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: طبق قانون باید یک درصد عوارض آلایندگی صنایع آلاینده و یک در هزار از درآمد سالانه فروش محصولات در راستای گسترش و نگه داشت فضای سبز اراک به شهرداری پرداخته شود.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه دو بار با اداره کل محیط زیست برای معرفی صنایع آلاینده و سازمان امور مالیاتی برای اعلام میزان درآمد این صنایع نامه نگاری داشته ایم اما متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم، هر چند در این زمینه از حق مردم اراک کوتاه نخواهیم آمد.