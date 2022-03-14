جمع آوری و امحای ۴.۵ تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در کرمانشاه

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ طرح ویژه نظارتی دامپزشکی ویژه بازار شب عید در کرمانشاه اجرایی شده است و مراکز تولید و عرضه تولیدات دامی مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: طرح تشدید نظارت دامپزشکی بر مراکز عرضه تولیدات دامی در کرمانشاه از ۱۴ اسفند آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

رئیس اداره دامپزشکی کرمانشاه تصریح کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۴.۵ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در شهرستان کرمانشاه جمع آوری و امحا شده است.

کرمیان بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی در کرمانشاه جمع آوری و امحا شد که این مقدار فرآورده خام دامی شامل گوشت و آلایش‌های دامی بود که در سه نقطه شهر کرمانشاه جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه اداره دامپزشکی کرمانشاه در تمام طول سال بر مراکز تولید و عرضه تولیدات دامی نظارت دارد، گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم تا موارد تخلف را با سامانه ۱۵۱۲ در میان بگذارند.