به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی اظهار کرد: این چاه‌ها، از تعداد ۱۱ حلقه چاهی است که در راستای طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی نفت ایران در قالب قرارداد جدید در میدان دانان زیر مجموعه این شرکت در استان ایلام حفاری و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: با بهره‌برداری موفق از این ۳ حلقه چاه جدید در میدان نفتی دانان امکان تولید روزانه حدود ۵ هزار بشکه برای اولین بار از لایه سروک مخزن بنگستان فراهم شده است، همچنین انجام همزمان عملیات لرزه‌نگاری سه‌بعدی، افق تازه‌ای در برنامه توسعه این میدان گشوده شده است.

حاتمی اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا روزهای آتی یک حلقه چاه دیگر نیز در همین میدان با تلاش متخصصان و کارشناسان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و با همکاری پیمانکاران توانمند داخلی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: عملیات حفاری و تکمیل سایر چاه‌های برنامه شده در نیمه اول سال آینده ان‌شاالله انجام و روزانه حدود ۱۰ هزار بشکه دیگر به ظرفیت تولید این میدان اضافه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود با تکمیل کلیه چاه‌ها ظرفیت تولید نفت این میدان به حدود ۲۵ هزار بشکه در روز برسد که با تولیدی شدن کلیه چاه‌های این پروژه، افزایش تولید بیش از دو برابری محقق خواهد شد.

میدان نفتی دانان در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در غرب کشور قرار دارد.