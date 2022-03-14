به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله تجاوزات جنگنده‌های سعودی به مناطق مختلف یمن همچنان ادامه دارد. سعودی‌ها مناطق مسکونی در نقاط مختلف یمن را هدف حملات خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های عربستان سعودی مناطق مسکونی در استان حجه را بمباران کردند. این در حالی است مناطق مسکونی در استان مأرب نیز هدف سنگین‌ترین حملات هوایی توسط سعودی‌ها قرار گرفتند.

از سوی دیگر، منابع یمنی اعلام کردند که مناطقی در استان ذمار نیز هدف حملات جنگنده‌های سعودی قرار گرفتند. در بسیاری از حملات جنگنده‌های سعودی به استان‌های یمن، مناطق مسکونی بمباران شدند.

این درحالی است که چندی پیش «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ارتش این کشور یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی از نوع «ایگل» را در آسمان استان حجه ساقط کرده است.