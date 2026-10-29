کشف ۳۱۷ فقره سرقت و دستگیری ۱۱۴ سارق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های مبارزه با جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی ماموران کلانتری‌های شهرستان همدان با هماهنگی مراجع قضایی طرح‌های ویژه مقابله با سرقت را در محلات مختلف به اجرا درآوردند.

وی افزود: با تلاش ماموران انتظامی در یک ماه گذشته ۱۱۴ نفر سارق شناسایی و دستگیر شدند که متهمان در بازجویی‌های فنی پلیس به ۳۱۷ فقره انواع سرقت شامل سرقت از منازل، اماکن نیمه‌کاره، داخل خودرو و معابر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به معرفی تمامی متهمان به مراجع قضایی بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان تاکید کرد و گفت: شهروندان باید با نصب تجهیزات بازدارنده مانند دزدگیر قفل‌های ضد سرقت و حفاظ‌های استاندارد فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کرده و از رها کردن اموال باارزش در مکان‌های نا امن خودداری کنند.

سرهنگ طولابی‌ نژاد در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه و استفاده از تجهیزات ایمنی نظیر قفل فرمان، قفل پدال و سوئیچ مخفی برای موتورسیکلت‌ها، نقش بسیار موثری در ناکام گذاشتن سارقان و افزایش ضریب امنیت اموال شهروندان دارد.