توقیف خودروهای اخلالگر در امنیت/ ‏مردم‬ کام شیرین خودرا تلخ نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدمحمد صالحی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: همیشه در پایان سال برای چهارشنبه سوری با تعامل، همکاری و هم افزایی با سایر واحدهای امدادی و دستگاه‌های برقرارکننده نظم و امنیت در استان خوزستان از هرگونه اخلال در این زمینه جلوگیری می‌شود.

وی افزود: از خانواده‌ها درخواست می‌شود که مراقبت لازم را از فرزندان خود داشته باشند تا شیرینی سال جدید را به کام خود و اقوام تلخ نکنند؛ ما از شاد بودن مردم خوشحال و در کنار آنها هستیم ولی شادی باید با رعایت حقوق شهروندی باشد چون امنیت مردم خط قرمز ماست و حتماً با کسانی که خط‌شکنی کنند قاطعانه برخورد می‌کنیم.

سردار صالحی با تاکید بر اینکه خودروهایی که باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی در استان می‌شوند تا آخر تعطیلات نوروز توقیف خواهند شد، بیان کرد: در راستا با یک هزار و ۱۳۰ نفر از کسانی که باعث سلب آسایش، آرامش و امنیت مردم شدند، برخورد قانونی شده و به مراجع قضائی تحویل داده شدند

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد: همچنین پلیس فتای استان خوزستان تعداد ۲۷۷ نفر از اراذل و اوباش و ۲۲۷ نفر از اقشار آسیب‌زا در فضای مجازی را شناسایی و به محاکم قضائی معرفی کردند.

وی با اشاره به اینکه اعتمادسازی اطمینان بخشی و تلاش برای افزایش احساس امنیت از جمله وظایف مشترک پلیس و رسانه است، یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۶ شهید برای تأمین امنیت مردم استان خوزستان تقدیم شده است.

بنا به گفته فرمانده انتظامی خوزستان، پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی خوزستان تاکنون ۱۳۹ هزار و ۴۰۰ عدد انواع مواد محترقه را کشف کردند.

وی در ادامه با اشاره مبادی خروج و ورود استان خوزستان گفت: در حوزه انتظامی و ترافیکی از مبادی ورودی استان تا نقاط صفر مرزی و یادمان‌های دفاع مقدس آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به مردم خوزستان و مسافران نوروزی وجود دارد.

سردار صالحی ادامه داد: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز در حال حاضر شاهد افزایش سفرهای درون شهری و برون شهری هستیم؛ بنابراین با افزایش گشت‌های خودرویی، پیاده و فعالیت آنها به صورت شبانه‌روزی در سطح استان علاوه بر حفظ اموال عمومی نیز برای پیشگیری از جرایم اقدام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به حضور باشکوه کاروان‌های راهیان نور و افزایش سفرهای نوروزی تاکید کرد: آمادگی لازم وجود دارد که در نوروز ۱۴۰۱ با همکاری بسیج در قالب گشت‌های رضویون و طرح مالک چهار نوروزی امنیت و آرامش را برای مردم خوزستان به ارمغان بیاوریم.

کشف ۱۰ تن مواد مخدر

سردار صالحی از افزایش یک درصدی میزان سرقت از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل در سطح خوزستان خبر داد و بیان کرد: کشف جرایم خشن در استان ۸۰ درصد افزایش و ۷۳ درصد سرقت‌ها نیز منجر به کشف شده‌اند.

وی افزود: در حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز طرح‌های مختلفی در قالب کنترل محورهای مواصلاتی، پاکسازی مناطق جرم خیز و آلوده و هم‌چنین سالم سازی محیط‌های اجتماعی در خوزستان انجام و به کشف ۱۰ تن و ۹۶۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی منجر شد.

وی در ادامه عمده مطالبه مردم را پاکسازی مناطق آلوده اعلام کرد و گفت: در سال جاری با اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده، یک هزار و ۷۰۳ معتاد متجاهر در شهرهای خوزستان جمع‌آوری و به دلیل نبود کمپ نیز به کمپ‌های ۱۶ منتقل شدند.

سردار صالحی افزود: در زمینه کشف سلاح غیرمجاز در سطح خوزستان نیز ۴۴ باند سلاح و مهمات قاچاق شناسایی و در این زمینه ۱۲۰ درصد افزایش انهدام باند سلاح و قاچاق در خوزستان گزارش شد؛ همچنین ۳۵ مرحله طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات در خوزستان اجرا و در نتیجه چهار هزار و ۹۲ رمز سلاح جنگی و شکاری و ۱۰۰ هزار تیر فشنگ در استان کشف و ضبط شد.

دستگیری بیش از ۳ هزار قاچاقچی

وی از دستگیری ۳ هزار و ۷۵ نفر در زمینه سلاح قاچاق در خوزستان خبر داد و بیان کرد: تاکنون همکاران نیروی انتظامی در صنعت خوزستان ۱۹ هزار و ۸۵۹ نفر از محکومان متواری را شناسایی و به محاکم قضائی تحویل دادند که از این بین یک هزار و ۵۸۴ نفر آنها سارق بودند.

سردار صالحی افزود: با تلاش پلیس امنیت اقتصادی اداره اطلاعات و دیگر یگان‌های انتظامی و امنیتی خوزستان ۵۹ باند قاچاق کالا و ارز در سطح استان شناسایی و یک هزار و ۷۲۳ نفر نیز محکوم شدند؛ همچنین مجموعه کشفیات کالا و ارز قاچاق در خوزستان ۶۲۴ میلیارد تومان بود.

فرمانده انتظامی خوزستان اظهار کرد: همچنین ۸۹۲ دستگاه خودرو در سطح استان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شدند که این آمار نیز نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان در زمینه کاهش تصادفات رتبه اول کشوری را به‌خود اختصاص داده بیان کرد: ۱۶۴ نقطه حادثه‌خیز در معابر شهری خوزستان شناسایی و فعالیت‌های پلیس راهنمایی رانندگی استان منجر به کاهش ۲۱ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۲۲ درصدی تصادفات شد.

بنا به گفته سردار صالحی، از ابتدای امسال تاکنون ۷ هزار و ۲۷۹ دستگاه ماینر در خوزستان به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

لزوم مشارکت مردم در امنیت خوزستان

فرمانده انتظامی خوزستان در ادامه اظهار کرد: ۱۲۹ هزار و ۶۲ جلد گذرنامه توسط پلیس امنیت، ۱۳ هزار و ۷۹ جلد گواهینامه تمدیدی و ۳۷ هزار و ۶۴ جلد گواهینامه المثنی صادر شد؛ همچنین از ابتدای سال تاکنون ۹۴۶ هزار و ۴۴۲ انواع خودرو سبک، سنگین، کشاورزی و موتورسیکلت توسط پلیس راهور خوزستان پلاک گذاری شد.

وی افزود: افزایش تماس‌های مردمی با ۱۹۷ نیز نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد بوده و ثبت شکایت مردمی از مأموران نیروی انتظامی در این سامانه ۴۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

فرمانده انتظامی خوزستان از مشارکت مردم برای تأمین امنیت استان ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: میزان دریافت پیشنهادات مردم نیز ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

وی بیان کرد: همچنین ۴ هزار و ۲۱۲ مورد تقدیر از عملکرد برای تأمین امنیت صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: ۷۲۴ هزار و ۱۷۸ مورد تماس با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از سوی مردم انجام شده و نیروی انتظامی در صحنه حضور پیدا کرده است.