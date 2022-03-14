پذیرش اظهارنامه مالیاتی اشخاص بدون حسابرسی، به شرط ارائه ترازنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای در خصوص نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد: بر اساس مواد ۹۷ و ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، تعیین خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون حسابرسی، قبول و صرفاً تعدادی از آنها را که بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب می‌کند، مورد رسیدگی قرار دهد.

در این مورد توجه به نکات ذیل ضروری است:

چنانچه مؤدیان از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نمایند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت یا اطلاعات اقتصادی مؤدیان در پایگاه اطلاعاتی مربوط (اطلاعات فروش و درآمدها، هزینه‌ها، معافیت‌ها و …) اقدام و مالیات متعلق را با صدور برگ تشخیص مالیات، مطالبه می‌کند.

عدم ارائه ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر در تمامی بخش‌ها و اقلام درآمدی و هزینه‌ای صورت‌های مالی مذکور، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات تلقی نمی‌شود.

برای صاحبان مشاغلی که نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع (موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم) اقدام کرده‌اند لیکن بر اساس مقررات مربوط، مشمول استفاده از تسهیلات این مقررات نمی‌باشند، اظهارنامه برآوردی تهیه و مالیات مربوط مطالبه خواهد شد.

چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به برگ تشخیص صادره به موجب اظهارنامه برآوردی، معترض باشند، می‌بایست همزمان با تسلیم اعتراض خود، مطابق با مقررات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیت اقتصادی واقعی خود به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نمایند. در غیر این صورت، اعتراض ایشان در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی نخواهد بود.