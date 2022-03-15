«نفتالی بنت» هیچ کاری بی اطلاع آمریکا درباره اوکراین نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «توماس نایدز»، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی گفته است که «نفتالی بنت»، نخست وزیر اسرائیل، تمامی اقدامات خود در رابطه با جنگ در اوکراین را با کاخ سفید هماهنگ کرده است.

نایدز اظهار داشت که بنت هیچ اقدامی را «بدون صحبت با کاخ سفید» انجام نداده است. او گفت: «ما هیچ گلایه‌ای از او به عنوان یک میانجی نداریم.»

نایلز افزود که اسرائیلی‌ها هر کاری را که آمریکایی‌ها از آنها خواسته بودند در مورد روسیه انجام داده اند.

پیش از این نیز، «میکی لوی»، رئیس کنست، به «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین پیشنهاد کرده بود که عصر یکشنبه از طریق ویدئو کنفرانس در جمع اعضای کنست سخنرانی کند.