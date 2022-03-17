پیروزی آلومینیوم در اولین حضور رحمتی/ تراکتور بازهم ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر امروز و از ساعت ۱۵ دو تیم آلومینیوم و تراکتور در اراک به مصاف هم رفتند که آلومینیوم با تک گلی که در دقیقه ۸۰ توسط علی آل کثیر به ثمر رساند پیروز شد.

این پیروزی که در اولین روز حضور سید مهدی رحمتی در نقش سرمربی برای این تیم به دست آمد تا مربی جدید اراکی‌ها کارش را با پیروزی آغاز کند، اولین پیروزی این تیم بعد از ۱۳ هفته ناکامی و دوری از پیروزی بود.

زننده تک گل آلومینیوم علی آل کثیر بود اما قطعاً ستاره این بازی حسین پورحمیدی سنگربان آلومینیوم بود که بارها با سوپر واکنش‌های خود دروازه تیمش را نجات داد.

اوج درخشش پورحمیدی در دقیقه ۶۲ بود که ضربه پنالتی تراکتوری‌ها را مهار کرد. دقایقی قبل از آن به دلیل برخورد توپ با دست مدافع آلومینیوم در محوطه جریمه داور اعلام ضربه پنالتی کرد. سامان نریمان جهان وینگر تراکتور زننده این ضربه بود که حسین پورحمیدی این پنالتی را مهار کرد.

در دقیقه ۸۳ صحنه مهم دیگری روی دروازه آلومینیوم پیش آمد که باز هم درخشش پورحمیدی مانع از باز شدن دروازه تیمش شد. در این صحنه ضربه سر چکشی عباس زاده رو پورحمیدی با یک سوپر واکنش دفع کرد تا برتری تیمش در این بازی حفظ شود.

آلومینیوم با این پیروزی ۲۹ امتیازی و روند سقوطی‌اش فعلاً متوقف شد و تراکتور همچنان با ۱۷ امتیاز یکی از تیم‌های پایین جدول باقی ماند.