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۲۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۵۲

هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی یک نیمه‌ای فولاد خوزستان و تساوی سپاهان با گل گهر

پیروزی یک نیمه‌ای فولاد خوزستان و تساوی سپاهان با گل گهر

از هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر دو بازی به صورت همزمان برگزار شد که تیم های فولاد و سپاهان از فجر سپاسی و گل گهر میزبانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین و سومین بازی از هفته بیست و سوم لیگ برتر به صورت همزمان و از ساعت ۱۷ در اهواز و سپاهان سوت خورد که در این دو دیدار فولاد از فجر و سپاهان از گل گهر میزبانی کرد.

نیمه نخست دیدار تیم‌های فولاد و فجر سپاسی با یک گل به سود شاگردان نکونام به پایان رسید و تک گل این بازی را یک برزیلی باتجربه و کارکشته به اسم لوسیانو پریرا در دقیقه ۲۸ به ثمر رساند تا سرخ پوشان میزبان با برتری به رختکن بروند.

در ۴۵ دقیقه نخست دیداری که در اصفهان بین دو تیم سپاهان و گل گهر برگزار شد توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا دو تیم با تساوی راهی رختکن شده و انتظار اتفاقات نیمه دوم را بکشند.

کد مطلب 5449510

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